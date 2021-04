Chaos im Handball – Und sie spielen doch – ausser in Winterthur Die Turbulenzen um die Fortsetzung der NLB-Meisterschaft der Handballer gehen weiter. Kurz nach der Absage der Runde vom Wochenende folgte die Korrektur. Nicht alle sind damit einverstanden. Urs Stanger , Dominic Duss

Die Nachwuchs-Handballer von Pfadi Winterthur werden weiter auf ihren ersten Einsatz seit Oktober warten müssen. Deuring Photography

In Pandemie-Zeiten können sich die Ereignisse innert kurzer Zeit überschlagen, Flexibilität ist gefragt. Das mussten die 14 Vereine, die in der Nationalliga B Handball spielen, in den letzten acht Tagen über Gebühren am eigenen Leib erfahren

Da bereiten sie sich seriös und lange auf den Wiederbeginnn der Meisterschaft vor, die seit dem 24. Oktober ruht, und dann laufen die Planungen plötzlich aus dem Ruder. Da erfahren sie am Freitag letzter Woche, dass die auf den folgenden Tag angesetzte Comeback-Runde nun doch nicht stattfinden könne. Der Grund: Mehrere kantonale Behörden hatten am Freitag aufgrund der Corona-Situation darüber informiert, die NLB-Spiele nicht zuzulassen. Aus Sicht des Schweizerischen Handballverbandes (SHV) fehle für diesen Entscheid eine rechtliche Grundlage und vertröstete auf weitere Abklärungen. Gespielt wurde auf jeden Fall nicht.