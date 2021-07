Besuch in der Schweizer ESC-Hitfabrik – «Und was machst du so?» – «Pop!» In einem Songwriter-Camp wurde versucht, den Hit zu schreiben, der der Schweiz auch am nächsten Eurovision Song Contest Ruhm und Ehre bescheren soll. Mit im Studio: Loco Escrito, Crimer und Maryne. Ane Hebeisen

Ohne Anlauf: Loco Escrito improvisiert eine Melodie, die das Zeug hat, Heerscharen von Goldketten-Latinos in libidinöse Unruhe zu versetzen. Foto: Samuel Schalch

9.45 Uhr, vor dem Studio

Auf dem Parkplatz vor den Powerplay Studios in Maur ZH steht ein beachtlicher Wagenpark. Nicht ganz im Preissegment der Fussballnationalmannschaft, eher untere Mittelklasse. Dabei ist die Mission, die hier verfolgt wird, von ebenfalls nahezu staatstragender Dimension. Hier sollen heute Hits geschrieben werden – bestenfalls auch jener, mit dem die Schweiz am nächsten Eurovision Song Contest (ESC) vorstellig werden wird. Dafür haben die Urheberrechtsorganisation Suisa und der Produzent Pele Loriano bereits zum vierten Mal zu einem Songwriting-Camp geladen und ein honoriges Hitproduzenten-Team aufgeboten, das nun langsam im Studio am Greifensee eintrudelt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Ich finde den Eurovision Song Contest eine furchtbare Veranstaltung», sagt Loco Escrito.

Songwriting-Camps sind seit einiger Zeit das grosse Heilsversprechen im Musikbusiness. Wenn beispielsweise eine Beyoncé Bedarf an einem neuen Song hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sie sich mit der Holzgitarre auf die Bettkante setzt und selber einen erfindet.

Dann lädt die Plattenfirma Künstler, Songwriter und Produzenten ein, pfercht sie in ein Studio und hofft, dass am Ende des Tages ein funkelnder neuer Beyoncé-Hit ersonnen worden ist. Der Superstar hat ihn dann nur noch abzunicken und einzusingen.

10.15 Uhr, Besammlung

Pele Loriano, der musikalische Zeremonienmeister, der sich als Musical Director für so manche Sendung des Schweizer Fernsehens hervorgetan hat, richtet ein paar Worte an die versammelte Hit-Schreiberschaft: Stilistisch sei man im Ersinnen des ESC-Songs frei, das Lied dürfe die Dreiminutenmarke nicht überschreiten, und: Die Getränke seien gratis, sich zu betrinken jedoch verboten.

Danach werden die Musikanten in Dreierteams eingeteilt und in sieben Studios verteilt, wo es zunächst ein bisschen zu und her geht wie bei einem ungünstig angebahnten Blind Date: «Was machst du so?», ist die meistgestellte Einstiegsfrage. «Pop», die meistgegebene Antwort.

Die Teams bestehen aus einem Produzenten, der für die musikalische Programmierarbeit verantwortlich zeichnet. Dann ist da der sogenannte Topliner. Das sind Menschen, die darauf spezialisiert sind, die Ohrwurmigkeit eines Songs zu gewährleisten. Wie sie sich diesen Titel genau verdient haben, kann niemand so recht erklären – auf ihren Websites prahlen sie gerne mit der Anzahl von Top-10-Hit-Beteiligungen.

Auffallend oft stammen sie aus Schweden – und wegen Corona nehmen die meisten von ihnen in diesem Jahr online an der Session teil. Und dann sind da noch die Interpreten oder Interpretinnen, die für alles Weitere sorgen sollen.

10.30 Uhr, Team Maryne

«Und in welchem Mood seid ihr so?»: Maryne und der Produzent Henrik Amschler haben Anlaufschwierigkeiten. Foto: Samuel Schalch

Im Studio 5 heisst die Interpretin Maryne Kaltenbacher. Sie ist die Schwester von Bastian Baker und wurde von der «Schweizer Illustrierten» einst als «nächste grosse Schweizer Musikhoffnung» gepriesen. Auch sie wird erst in ein etwas kompliziertes Gespräch verwickelt. Der Schwede (Sänger der Melodic-Rockband Normandie) will sich mit «Pop» als Einschätzung ihrer musikalischen Vorlieben nicht zufriedengeben: «Was für Pop?»

«Ich kann alles, von Singer/Songwriter bis Bombast», antwortet sie, um etwas verlegen gegenzufragen: «Und in welchem Mood seid ihr so?»

«In jedem Mood, den du willst», tönt es aus Schweden. Es wird etwas dauern, bis hier mit Musizieren begonnen werden kann.

10.40 Uhr, Team Loco

«Entweder Love oder Unity – etwas anderes funktioniert am ESC nicht»: Loco Escrito mit dem Latin-kundigen Schweden Lucas Hallgren. Foto: Samuel Schalch

Ganz anders ist die Sachlage im Team des Schweizer Erfolgslatinos Loco Escrito. Obschon er als Einziger mit Verspätung im Studio eingetroffen ist, geht es mit seinem Song in fast schon unheimlicher Rasanz voran.

Nachdem der thematische Rahmen besprochen ist («Entweder Love oder Unity – etwas anderes funktioniert am ESC nicht»), zaubert Locos Schwede hurtig einen Reggaeton-Beat aus dem Laptop. Er habe sich ein bisschen vorbereitet, und schliesslich habe er auch beim letzten ESC-Song von Luca Hänni mitgewirkt, erzählt der bleiche Jüngling. Das Latin-Flair liege ihm. Loco Escrito improvisiert eine erste Melodie, die bereits das Zeug hat, Heerscharen von Goldketten-Latinos in libidinöse Unruhe zu versetzen.

Er fühle, dass es hier um eine Frau gehen könnte, die aber bereits einen anderen habe, ein bisschen Drama müsse sein, sagt Loco. Der Schwede wirft ein, dass er gerade in eine Frau verliebt sei, die er wegen Corona nicht sehen könne: «Das nehmen wir», erwidert Loco Escrito begeistert. «Echte Gefühle. Etwas Besseres gibt es nicht.» Der aus Brighton zugeschaltete Topliner ist hier beinahe obsolet. Aus Loco Escrito purzeln nun Melodien und Song-Fragmente, mit denen man den Sommerhit-Bedarf der nächsten paar Jahre decken könnte. Doch bald wird auch diese Hitmaschinerie etwas ins Stocken geraten.

10.50 Uhr, Team Crimer

Aus seinem Casino-noir-Traum gerissen: Crimer mit dem Produzenten Tom Oehler. Foto: Samuel Schalch

Im Studio 2 sieht sich der Rheintaler Retro-Popper Crimer mit einem Hitproduzenten-Duo konfrontiert, das von ihm verlangt, als erstes einen Songtitel zu bestimmen. Etwas, das dem Mann, der all seine bisherigen Lieder im Alleingang geschrieben und produziert hat, nie und nimmer in den Sinn gekommen wäre, wie er später erklärt.

«Love und Unity» sind hier weniger das Thema, Crimer sinniert am Ausdruck «Casino noir» herum und lässt seine beiden Gespielen wissen, dass er es möge, wenn Geschichten in dunklen Tälern endeten. «I know exactly what you mean», sagt der englische Topliner, um gleich mit einem ganz und gar nicht in dunklen Tälern mündenden Vorschlag aufzuwarten: «Was würden wir tun, wenn wir die Königin von England wären?»

Crimer schaut wie einer, der gerade ungut aus einem feuchten Casino-noir-Traum gerissen wurde. Bedingt begeistert.

11 Uhr, Team Maryne

Maryne spürte dem neuen ESC-Trend nach – er heisst: «Sudden changes». Foto: Samuel Schalch

Im Studio 5 ist man immer noch mit der Stilfrage beschäftigt. «Wir könnten Indie-Pop machen», schlägt Produzent Henrik Amschler vor (er bedient im richtigen Leben die musikalischen Schalthebel von Loco Escrito oder Mimiks). Maryne findet, man könnte doch einfach mal mit den Harmonien beginnen, dann werde ihr automatisch was in den Sinn kommen.

Doch der Schwede – der dieses Jahr am irischen ESC-Beitrag beteiligt war und es damit, zum Entsetzen einer ganzen Nation, nicht ins Finale schaffte – bleibt vorerst bei der Theorie: Ihm sei heuer ein neuer ESC-Trend aufgefallen. Er nennt ihn «Sudden changes», abrupte Wechsel von gefühligen zu tanzbaren Parts. Gerne würde er so etwas versuchen. «Cool», meinen die anderen.

4 Songs, die im Suisa-Songwriting-Camp entstanden sind Infos einblenden

11.30 Uhr, Team Loco

«Obacht, wir verlieren die Erektion»: Loco Escrito und sein Team sehen die Song-Spannung in Gefahr. Foto: Samuel Schalch

Bei Loco Escrito werden längst keine prinzipiellen Fragen mehr verhandelt. Aber es gibt da ein Problem: «Obacht, wir verlieren die Erektion», sagt der Topliner aus England und meint damit, dass die Spannung im Song abzuflachen droht.

In der Zwischenzeit hat Loco einen Rap-Teil und die Strophen eingesungen. Nun wird bereits am Suspense-Teil vor dem finalen Schlussbouquet getüftelt. Der Schwede verschiebt in seinem Laptop Gesangsparts und digitale Trompeten, fix wie ein Grafiker auf bewusstseinsbeschleunigenden Drogen.

Loco interessiert dieser Teil des Spiels nicht sonderlich. Überhaupt: «Ich finde den Eurovision Song Contest eine furchtbare Veranstaltung», sagt er und macht ein Gesicht, als habe er gerade in einen Bund Koriander gebissen. Deshalb würde er dort auch niemals teilnehmen. Den Song, den er hier schreibe, sei für jemand anderen bestimmt.

Aber Loco mag die Arbeit mit Zufallsbekanntschaften: «Heute ist tipptopp. Doch wenn das Team zu verkopft ist, dann funktioniert bei mir gar nichts.» Hinter ihm schmettern die digitalen Trompeten, und der Schwede nickt zufrieden im Rhythmus des Songs.

11.45 Uhr, Team Crimer

«Wir müssen aufpassen, dass das Ganze nicht zu slawisch wird»: Crimer hat erste kleine Vorbehalte. Foto: Samuel Schalch

Der Produzent – Tom Oehler – hatte eine Eingebung. Kurz hat er sich vom Mischpult abgewandt, hat die akustische Gitarre gepackt, hat ins Handy eine kleine Gesangsidee eingesungen und diese spornstreichs an den Topliner in Schottland gesendet.

Der ist begeistert, repetiert die Sequenz ein paarmal und reichert sie mit einem ohrwurmigen «Umpapa, Umpapa»-Teil an. Es herrscht allgemeiner Überschwang, nur Crimer fremdelt noch mit dem Umpapa-Part. Lange ringt er nach Worten, dies seinen Kollegen mitzuteilen, ohne deren Enthusiasmus zu ramponieren.

Er versucht es damit: «Wir müssen aufpassen, dass das Ganze nicht zu slawisch wird.»

Alle wissen, was er meint. Diese überzüchtete Ethno-Munterkeit, die man von ESC-Beiträgen aus den ehemals jugoslawischen Staaten kennt. «I know exactly what you mean», sagt der Topliner, belässt den Part vorerst aber dennoch im Song. Ganz abgesehen davon ist man hier recht siegessicher: «We bring the baby home», entfährt es dem Produzenten. «Wie meinst du das?», fragt Crimer. «Ich meine, das wird ein Killersong!»

12.30 Uhr, Team Maryne

Silben mit Sinn füllen: Maryne und ihr Produzent. Foto: Samuel Schalch

Maryne Kaltenbacher ist gerade nicht ansprechbar. Sie erfindet einen Text.

Ihr Schwede hat in einer gewöhnungsbedürftigen Fantasiesprache eine Topline eingesungen, sie versucht nun, die Silben mit Sinn und englischer Sprache zu füllen. Und dann erhebt sie erstmals selbst ihre Wunderstimme. Scheu, zerbrechlich, mit jazzigem Timbre im Abgang.

Ihr Song hat Formen angenommen. Es klingt ein bisschen, als hätte Jaël mit Milow eine Ballade eingespielt. Akustische Gitarre trifft auf einen feinen Breakbeat. «Später gehen wir auf 4 to the floor», ruft der Produzent begeistert in die Runde. Das bedeutet, dass da wohl noch der Dancefloor angepeilt wird. «Sudden changes» eben. Die neue ESC-Erfolgsformel.

13 Uhr, Mittagspause

Eine kleine Orientierungshilfe in den Powerplay Studios. Foto: Samuel Schalch

Nicht allen ist nach Nahrungsaufnahme zumute. Die, die physisch anwesend sind, sind im Kopf noch immer bei ihren Songs, überlegen, was noch zu ändern, zu verbessern oder zu retten ist. Loco Escrito posiert für ein Selfie mit einem Fan, während sich Crimer ob der Songwriting-Geschwindigkeit seiner Produzenten beeindruckt zeigt.

Ob er am ESC teilnehmen würde, steht noch in den Sternen. Falls er mit dem Song total zufrieden sein sollte, sei das denkbar. Ebenso gut könne er sich vorstellen, die Idee einfach für sich weiterzuverarbeiten.

Es ist der letzte von drei Songwriting-Tagen. Welche der insgesamt 21 Songs dieses Camps in die engere Wahl für den ESC kommen, werden der Strippenzieher Pele Loriano und eine Fachjury bestimmen. Es werden ihnen über andere Kanäle noch mindestens 300 weitere Lieder zugespielt werden.

Wenns nicht zum Schweizer ESC-Beitrag reicht, dann werden sie anderen Ländern vorgeschlagen (siehe Box). Ein Loco-Escrito-Song für Island? Eher undenkbar, aber unmöglich ist in dieser auf ganz eigenen Umlaufbahnen und Netzwerken kreisenden ESC-Welt letztlich gar nichts.

Crimer steht auf, reibt sich die Hände und kehrt ins Studio zurück. Mission: das Slawische etwas herunterdimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.