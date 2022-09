Ein Land im Unglück: Besucherinnen und Besucher verlassen den Westminster Palace, nachdem sie am Sarg der Queen Abschied genommen haben. Foto: Keystone

Vor der Westminster Hall in London drängt sich das Volk in stiller Bestürzung. Während Leute schon jetzt viele Stunden anstehen müssen, um den Sarg ihrer toten Königin zu passieren, hält die öffentliche Trauer an. Plakate der Queen hängen überall, Anlässe werden verschoben oder abgesagt, das Parlament tagt nicht. Die Beiträge der Fernsehkanäle verkommen zu einer einzigen Sondersendung, die Zeitungen überbieten sich mit ihren Berichten. Vor einer Woche ist Elizabeth II mit 96 Jahren gestorben. Seither scheint Grossbritannien in Totenstarre zu verharren.