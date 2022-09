Filmstart «Don't Worry, Darling» – Und wenn Olivia Wilde ein Mann wäre? Affären und Gerüchte sind für die Vermarktung eines Films normalerweise förderlich. Bei «Don't Worry, Darling» rauschten die Einspielprognosen mit jedem Skandälchen weiter nach unten. Warum kurz vor dem Kinostart doch noch die Wende gelang. Jürgen Schmieder

Olivia Wilde führt im Psychothriller «Don't Worry, Darling» nicht nur Regie, sondern spielt auch die beste Freundin von Alice Chambers, der weiblichen Hauptfigur. Foto: Keystone

Es kommt ja immer auch aufs Timing an im Leben – also nicht nur darauf, was eine Person tut, sondern auch, wann sie das tut. Es war kein Zufall, dass Regisseurin Olivia Wilde in genau dem Moment einen Umschlag mit Sorgerechtspapieren überreicht bekam, als sie auf der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas ihren Film «Don't Worry, Darling» präsentierte. Völlig perplex stand sie da ob der Blossstellung, und später sagte sie, es sei «bösartig» gewesen, was ihr Ex-Verlobter, der Schauspieler Jason Sudeikis, ihr angetan habe. Der beteuerte, keine Ahnung gehabt zu haben, woraufhin Wilde sagte: «Man braucht Akkreditierung und Covid-Test – das muss geplant gewesen sein.»