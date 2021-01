Kloten verliert in der Swiss League – Und wieder ein 1:2 nach Verlängerung Klotens Offensive ist vom guten Weg abgekommen. Zum zweiten Mal in Folge schoss sie nur ein Tor – 1:2 in Siders. Roland Jauch

Die Klotener Stürmer vergaben Chancen zu Hauf, einzig Steve Kellenberger traf in der 14. Minute mit einem verdeckten Schuss. Foto: Leo Wyden

Die Spielorte und die Gegner ändern sich, das Resultat aber bleibt das Gleiche. Und das heisst aus Klotener Sicht nicht gerade Gutes. Am Samstag war also die bisher schwächste Leistung mit einem 1:2 nach Verlängerung in Biasca bestraft worden. Am Dienstag in Siders siegte der HC Sierre, der fast die ganze Zeit über wie ein Verlierer ausgesehen hatte, doch noch. Wieder musste Kloten mit einer 1:2-Niederlage nach Verlängerung eine lange Heimreise antreten.

Telegramm Infos einblenden Sierre - Kloten 2:1 n.V. (0:1, 0:0, 1:0) Graben. – Circa 60 Zuschauer! – SR Eichmann, Borga; Gurtner/Baumgartner. – Tore: 14. Kellenberger (Gian Janett) 0:1. 51. Dolana (Maxime Montandon, Asselin; Strafe Altorfer) 1:1. 62. Meyrat (Bezina, Strafe Ganz) 2:1. – Strafen: 6x2 Minuten gegen Sierre, 5x2 Minuten gegen Kloten. – Sierre: Giovannini; Maxime Montandon, Meyrat; Dozin, Brantschen; Wyniger, Bezina; Vouardoux; Vouillamoz, Castonguay, Dolana; Asselin, Arnaud Montandon, Rimann; Kyparissis, Monnet, Heinimann; Privet, Jolliet, Surdez; Dayer. – Kloten: Nyffeler; Gähler, Bartholet; Kindschi, Ganz; Back, Stämpfli; Gian Janett, Steiner; Figren, Faille, Spiller; Forget, Marchon, Altorfer; Knellwolf, Kellenberger, Simek; Staiger, Füglister, Seiler. – Bemerkungen: Lattenschuss Ganz (25.), Kloten ohne Truttmann, Obrist (verletzt), Kälin.