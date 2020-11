Späte Absage wegen Corona – Und wieder kann der FCW nicht spielen Zum fünften Mal in Folge wird ein Match des FCW verschoben – und das Heimspiel gegen den FC Chiasso schon zum zweiten Mal. Es findet jedenfalls auch diesen Mittwochabend nicht statt. Hansjörg Schifferli

Seit dem Sieg des FCW (Davide Callà) beim FC Thun (Chris Kablan) sind fünf Spiele mit Winterthurer Beteiligung verschoben worden. Claudio de Capitani (Freshfocus)

Langsam wird es grotesk. Und mit dieser Entwicklung konnte auf der Schützenwiese keiner rechnen, auch wenn man sich zu diesen Corona-Zeiten doch schon einiges gewohnt ist. Nicht zuletzt beim FCW, der zuerst drei Spiele ausfallen lassen musste, weil seine Mannschaft nach einer Handvoll Corona-Infektionen in ihren Reihen in Quarantäne geschickt werden musste. Und dann wegen der kurzfristigen Verschiebung des Matches am vergangenen Samstag in Wil, der für den FCW zum Re-Start hätte werden sollen. Denn es wurden Wiler Spieler positiv getestet, insgesamt acht mussten in Quarantäne. Immerhin, damals waren sie auf der Schützenwiese vorgewarnt, denn am Donnerstagabend wurden sie benachrichtigt, es sei ein Wiler Spieler positiv, der Match könne gefährdet sein.