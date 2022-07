Kolumne «Lomo» – Unendlicher Strand Eine Küstenlinie wird länger, je genauer man sie misst. Und deshalb liegt auch Winterthur irgendwie am Meer. Johannes Binotto

Sand, überall Sand. Foto: Marco Simoni



In seinem Aufsatz «Wie lang ist die Küstenlinie von England?» untersuchte der Mathematiker Benoît Mandelbrot in den 1960ern das Paradox, dass eine Küstenlinie immer länger wird, je genauer ich sie messe. Wenn ich nämlich nicht nur den groben Küstenverlauf messe, sondern das Massband um jeden einzelnen Stein herumlege und auf dem Stein jedes einzelne Staubkorn und auf jedem einzelnen Staubkorn den Umfang jedes einzelnen Atoms vermesse, dann werden die Abstände zwar immer kleiner, in ihrer Gesamtsumme aber unendlich.

Dass dieses Küstenlinien-Paradoxon nicht nur abstrakte Theorie, sondern gelebte Realität ist und nicht nur für Längen, sondern auch für dreidimensionale Körper gilt, kann jede und jeder am eigenen Leib überprüfen, indem er oder sie an einem Sandstrand Urlaub macht. So überlege ich mir, ob ich nicht während meines Urlaubs am Meer in Anlehnung an Mandelbrot einen Aufsatz schreiben soll mit dem Titel «Wie gross ist der Strand in meinen Schuhen?». Ich bin nämlich zur Erkenntnis gelangt, dass auch die Anzahl von Sandkörnern gegen unendlich gehen muss, wenn ich mir bewusst mache, wo überall sie sich befinden.

Zwischen meinen Zehen, Fingern, in meinen Kniekehlen, Armbeugen, Nasenflügeln, zwischen den Pobacken und hinter den Ohren – überall Sand. Aber auch zwischen den Buchseiten meiner Strandlektüre, auf der Sonnencremetube, in der Sonnencremetube, im Sandwich, im Sandwichpapier, in der Sandwichtüte, im Strandbeutel, auf dem Strandbeutel. Und darum alsbald auch in der Ferienwohnung, auf dem Boden, auf dem Sofa, auf dem Stuhl, auf dem Geschirr, in der Spüle, in der Spülmaschine, auf dem Fernseher, vor dem Fernseher, hinterm Fernseher.

Als ich letzte Nacht mal wieder nicht einschlafen konnte, weil ich mich an den Körnern im Bett andauernd wachscheuerte, hab ich mich gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass am Meer überhaupt noch Strand vorhanden ist, wenn sich doch sämtlicher Sand bei uns in der Wohnung befindet, und da fiel mir dann Mandelbrot ein. So wie die Küstenlinie, so hat offenbar auch der Strand keine Grenze, sondern umfasst auch meinen Körper, mein Bett, meine Ferienwohnung. Und wenn ich dereinst wieder heimkehre und den Sand mittrage an meinen Wohnort, ja, dann wird auch der zum Strand gehören und Winterthur wird am Meer liegen.

