Bundesliga-Roundup – Unentschieden bei Fischer gegen Seoane – Mbabu mit Assist zum Sieg Union Berlin und Bayer Leverkusen spielen zum Auftakt 1:1, den höchsten Sieg feiert der VfB Stuttgart gegen Aufsteiger Fürth. Das war der erste Samstag der neuen Bundesliga-Saison.

Macht dort weiter, wo er aufgehört hat: Urs Fischer bleibt mit Union Berlin zu Hause ungeschlagen. Foto: John MacDougall (AFP)

Urs Fischers Union Berlin hat seine beeindruckende Heimserie auch zum Saisonauftakt der Bundesliga fortgesetzt und Bayer Leverkusens neuem Trainer Gerardo Seoane nur einen Punkt zum Debüt gewährt. Taiwo Awoniyi für das Heimteam und Moussa Diaby für die Gäste erzielten im Stadion an der Alten Försterei die frühen Tore zum 1:1 im Duell der beiden Europacup-Starter.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Berliner blieben damit auch im 17. Liga-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Der Punktgewinn gibt ihnen zudem ein gutes Gefühl vor der Reise zu ihrem Playoff-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag nach Helsinki gegen Kuopio PS – dem ersten europäischen Auftritt seit 20 Jahren.

Stuttgart vorübergehend Tabellenführer

Ein begeisternder VfB Stuttgart hat der SpVgg Greuther Fürth die Grenzen aufgezeigt. Die Schwaben fertigten den Aufsteiger am Samstag 5:1 ab und setzten sich damit zumindest vorerst an die Tabellenspitze.

Captain Wataru Endo, Philipp Klement, Marc Oliver Kempf und Hamadi Al Ghaddioui erzielten die Treffer. «Oh, wie ist das schön», sang ein Grossteil der 18'109 Zuschauer. Jamie Leweling gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer für Fürth.

Vargas und Augsburg chancenlos

Bei der ersehnten Rückkehr seiner Fans hat der FC Augsburg die Fussball-Party den Gästen aus Hoffenheim überlassen müssen. Angeführt vom dreifachen Torvorbereiter Andrej Kramaric gewann die spielerisch reifere TSG zum Saisonauftakt vor 9124 Zuschauern in der Augsburger Arena am Ende 4:0.

Ein aussichtsloser Kampf: Augsburg mit Ruben Vargas unterliegt Hoffenheim zum Auftakt 0:4. Foto: Lennart Preiss (Witters/Freshfocus)

Jacob Bruun Larsen, die Einwechselspieler Sargis Adamyan und Georginio Rutter sowie Sebastian Rudy liessen 1899-Trainer Sebastian Hoeness am Spielfeldrand jubeln. Hoffenheim spielte bei hohen Temperaturen am Samstag ganz cool und effizient. Der FCA brach am Ende auseinander und liess sich abschiessen. Nichts daran ändern konnte Ruben Vargas, der zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde.

Drei Schweizer im Einsatz bei Wolfsburg-Sieg

Der VfL Bochum hat nach elf Jahren Zweitklassigkeit eine bittere Rückkehr in die Bundesliga erlebt. Nach einer frühen Roten Karte verlor der Aufsteiger am Samstag 0:1 beim VfL Wolfsburg. Wout Weghorst bescherte Mark van Bommel mit seinem Tor in der 22. Minute einen erfolgreichen Einstand als Bundesliga-Trainer.

Bei den Wolfsburgern spielte Kevin Mbabu durch, der Rechtsverteidiger bereitete das einzige Tor des Spiels vor. Renato Steffen wurde in der 70. aus- und Admir Mehmedi in der 87. Minute eingewechselt. Bochums Tessiner Saulo Decarli fehlte verletzt.

Arminia Bielefeld und der SC Freiburg sind mit einem 0:0 in die Saison gestartet. Bei Bielefeld spielte Cédric Brunner durch, Freiburgs junger Schweizer Nishan Burkart fehlte verletzt.

Bundesliga – Resultate und Tabelle Infos einblenden Resultate. Freitag. Borussia Mönchengladbach (mit Sommer und Elvedi, ohne Zakaria und Embolo) – Bayern München 1:1 (1:1). Samstag. Union Berlin – Bayer Leverkusen 1:1 (1:1). Augsburg (mit Vargas)– Hoffenheim 0:4 (0:1). Bielefeld (mit Brunner) – Freiburg (ohne Burkart) 0:0. Wolfsburg (mit Mbabu, Steffen und Mehmedi) – Bochum (ohne Decarli) 1:0. Stuttgart – Greuter Fürth 5:1 (2:0). Tabelle: 1. VfB Stuttgart 1/3. 2. Hoffenheim 1/3. 3. VfL Wolfsburg 1/3. 4. Union Berlin 1/1. 4. Bayer Leverkusen 1/1. 4. Bayern München 1/1. 4. Bor. Mönchengladbach 1/1. 8. Arminia Bielefeld 1/1. 8. SC Freiburg 1/1. 10. 1. FC Köln 0/0. 10. Mainz 05 0/0. 10. Borussia Dortmund 0/0. 10. Eintracht Frankfurt 0/0. 10. Hertha Berlin 0/0. 10. RB Leipzig 0/0. 16. VfL Bochum 1/0. 17. SpVgg Greuther Fürth 1/0. 18. FC Augsburg 1/0.

dpa/mro

Fehler gefunden?Jetzt melden.