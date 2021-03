Verkehr in Winterthur – Unfälle mit E-Bikes haben stark zugenommen Im letzten Jahr passierten auf Stadtgebiet rund 70 Prozent mehr E-Bike-Unfälle als noch 2019. Die Stadtpolizei Winterthur will nun vermehrt das Gespräch mit den Fahrerinnen und Fahrern suchen. Nina Thöny

Immer mehr Leute flitzen in Winterthur mit ihren E-Bikes herum. Es überrascht daher nicht, dass auch die Unfälle zunehmen. Foto: Enzo Lopardo

Nach dem Lockdown im letzten Jahr rissen sich Winterthurerinnen und Winterthurer in den Geschäften um Velos. Angestellte der hiesigen Filiale von Bike World beispielsweise schätzten im Juni, dass sie innerhalb von sechs Wochen etwa so viele Fahrräder verkauft hatten wie sonst in drei Monaten. Besonders beliebt waren E-Bikes. Dieser Boom schlägt sich nun in der Verkehrsunfallstatistik nieder. 2020 verunfallten im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer.

Demnach stieg die Anzahl Unfälle mit E-Bikes in Winterthur von 37 im Jahr 2019 auf über 63 im letzten Jahr. Im Bezirk Winterthur war der Anstieg im gleichen Zeitraum ähnlich gross: Waren 2019 noch in 55 Fällen E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer in einen Unfall verwickelt, betrug die Zahl 2020 mit 90 E-Bike-Unfällen über 60 Prozent mehr. «Die Zahlen scheinen zu explodieren», sagte denn auch Major Daniel Beckmann von der Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch an der gemeinsamen Medienkonferenz mit der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Zürich. Das hänge wesentlich mit den gestiegenen Verkaufszahlen von E-Bikes zusammen, schätzt er. Die Unfallzahlen zu normalen Velos sind dagegen relativ stabil.