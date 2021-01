Wintereinbruch in Winterthur – Unfälle wegen Schnee und Eis am Bahnhof Töss Nach den heftigen Schneefällen Ende letzter Woche beobachteten Anwohner mehrere Fussgängerunfälle am Bahnhof Töss. Sie werfen den SBB vor, das Gelände seit Tagen zu vernachlässigen. Jonas Keller

Der Bahnhof Töss liegt noch immer unter einer dicken Decke aus Schnee und Eis. Anwohner finden: Der Bahnhof ist so nicht gefahrlos zugänglich. Foto: Marc Dahinden

«Am Samstag dachte ich noch: Die SBB brauchen halt etwas Zeit», sagt ein Anwohner des Bahnhofs Töss. Am selben Tag noch habe er gesehen, wie eine Frau vom Perron aufs Gleis gestürzt sei, weil der Abgang vor lauter Schnee nicht klar erkennbar gewesen sei. Auch sei die Unterführung eine einzige Eisfläche gewesen. «Als ich am Sonntag sah, dass der Bahnhof Wülflingen komplett geräumt ist, habe ich mich dann doch sehr gewundert. Vor allem, weil bis zum Dienstagmittag in Töss immer noch nichts passiert ist», so der Anwohner. «In diesem Zustand ist der Bahnhof gefährlich – besonders, wenn es dunkel ist.»