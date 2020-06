Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Grosser Polizeieinsatz in Winterthur – Unfall nach Verfolgungsjagd In Wülflingen ist es zu einem Unfall an der Weststrasse gekommen. Dieser steht offenbar in Zusammenhang mit einem grossen Polizeieinsatz. UPDATE FOLGT

In Winterthur in der Nähe der Winzerstrasse läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. Augenzeugen berichteten zunächst von einem Unfall. Dieser steht in Zusammenhang mit dem Einsatz, teilt die Stadtpolizei Winterthur auf Anfrage mit. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Wie Top Online berichtet, geschah der Unfall nach einer Verfolgungsjagd.

( far )