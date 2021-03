Verkehr in Winterthur – Unfallkreisel in Seen soll enger werden – und dadurch sicherer Der Etzbergkreisel ist ein Unfallschwerpunkt für Velofahrer. Jetzt legt die Stadt einen Sanierungsplan vor. Mit engen Einfahrten und Farbmarkierungen sollen die Autos abgebremst werden. Michael Graf

Die breiten Fahrspuren verleiten zur schnellen Durchfahrt: Etzbergkreisel in Seen. Im Hintergrund das Tenniscenter Grüze. Foto: Marc Dahinden

Er ist einer von fünf Unfallschwerpunkten für Velofahrer in Winterthur: der Etzbergkreisel zwischen Seen und Grüze. Obwohl er erst vor wenigen Jahren saniert wurde, ist seit längerem klar, dass die Situation entschärft werden muss. Ein Postulat von Renate Dürr (Grüne) wurde 2018 dem Stadtrat überwiesen, der die Mängel in seiner Antwort anerkannte.

Weil die zunächst vorgeschlagene Lösung mit rund 1,5 Millionen zu teuer schien, nahm das Projekt eine Extrarunde. Das Zürcher Ingenieurbüro B+S fand eine Lösung, die mit 150’000 bis 400’000 Franken auskommen soll. Seine Arbeit ist die Grundlage des Projekts, das der Stadtrat am Freitag präsentiert hat.