Kolumne Stadtverbesserer – Unfreiwillige Namenspaten Jeder mag sich einen Namen machen. Doch manchmal passiert das ohne Einwilligung und Wissen, etwa bei Desserts und Turngeräten. Auch Winterthur ist betroffen. Michael Graf

Wissen die Schweden, was ein Schwedenkasten ist? Im Bild: Robin Alder, der Chef von Alder + Eisenhut. Foto: zvg

In einer der letzten Kolumnen schrieb der Stadtverbesserer, dass man kein Wort lieber hört oder liest als den eigenen Namen. Es gibt allerdings den kuriosen Fall, dass Dinge nach einem benannt werden, von denen man selbst gar nichts weiss.

Die Schweiz kann davon ein Lied singen. In Amerika wird alles mögliche als «Swiss Cheese» betitelt, was in der Schweiz kein Mensch kaufen würde. Das hat ja noch eine gewisse Logik, immerhin gibt es einen Schweizer Käse mit Löchern. Seltsamer wird es bei anderen Produkten. Warum ist ein Biskuitroulade in Amerika eine «Swiss Roll»? Oder ein Gymnastikball ein «Swiss Ball»? Die Romands werden derweil als «kleine Schweizer» gehänselt, weil in Frankreich Fruchtzwerge «Petit-Suisse» heissen.

Kennen Schotten den «Schottisch»?

Dürfen wir mit dem Finger auf andere zeigen? Weiss man in Glasgow, was gemeint ist, wenn sich Schweizer Ländlerfreunde einen Schottisch wünschen? Weiss der Turnlehrer in Malmö, was ein Schwedenkasten ist? Der Russenzopf hat keinen Eintrag in der russischen Wikipedia.

Winterthur ist zu klein und unbekannt, um unfreiwillige Namenspatin zu sein. Oder doch nicht? Es gibt eine Pflanzenzüchtung, die nach Winterthur benannt ist, das Viburnum nudum Winterthur. Ein Schneeballgewächs, das in Gärtnereien in Amerika verkauft wird. Benannt ist es nach dem Winterthur Museum im Bundesstaat Delaware und seinem berühmten Garten. Wir nehmens! Lieber ein Schneeball als ein Fruchtzwerg.

