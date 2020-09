Never Mind the Markets: China nach Corona – Ungebremster Aufstieg zur grössten Wirtschaftsmacht Schon jetzt lässt sich erahnen, dass China gestärkt aus der Coronakrise herauskommen wird. Was machte diese rasende Erholung möglich? Mathias Binswanger

Riesiger Binnenmarkt wird zum Wachstumsmotor: Die chinesischen Autoverkäufe lagen im August bereits wieder über dem Vorjahresniveau. Foto: Ng Han Guan (Keystone)

Seit der Corona-Virus sich von China aus in Europa und den USA ausgebreitet hat, ist China weitgehend vom Radar unserer Medien verschwunden. Wir beschäftigen uns mit den eigenen Corona-Fällen, Corona-Folgen, Corona-Massnahmen und verlieren uns in endlosen Diskussionen, welche Massnahmen angebracht, notwendig, falsch oder wirksam sind. Doch während wir hier intensiv diskutieren, erholt sich die chinesische Wirtschaft in rasendem Tempo. Nachdem die Wirtschaft im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum ersten Jahresquartal von 2019 um 6.8 Prozent geschrumpft war, erholte sich die Wirtschaft im zweiten Quartal bereits wieder und verzeichnete ein Wachstum von 3.2 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal. Damit ist auch schon klar, dass die Wachstumsrate für das gesamte Jahr 2020 positiv sein wird und neueste Schätzungen rechnen mit 1.8 Prozent Wachstum. Die wirtschaftliche Entwicklung seit dem letzten Quartal 2019 folgt einem V und keinem U oder W.