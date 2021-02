Eishockey: Swiss League – Ungewöhnliche Schützen treffen zu Klotens sechstem Sieg in Folge Der EHC Kloten besiegt den HC Sierre zum dritten Mal in dieser Saison. Zum 6:1 trifft Marco Truttmann dreimal. Roland Jauch

Klotens Flügel Marco Truttmann jubelt über seinen Treffer zum 2:0 – das erste seiner drei Tore des Abends. Foto: Leo Wyden

Der EHC Kloten spielt in einem Hoch. Die zwei Erfolge über Ajoie haben das Selbstvertrauen gehoben. Das bekam der HC Sierre zu spüren, am 5. Januar im Heimspiel immerhin noch Sieger nach Verlängerung über Kloten. In der Swiss-Arena gab es ein 6:1, bereits nach 20 Minuten führte Kloten 4:0. Es war der sechste Sieg in Folge, mit einem Erfolg am Samstag über die Ticino Rockets aus Biasca käme Kloten auf die bisher längste Siegesserie dieser Qualifikation, die für den Leader noch zehn Partien dauert.

Die besten Klotener Infos einblenden *** Marco Truttmann: Wer drei Tore an einem Abend schiesst, der hat vieles richtig gemacht. Der Schwyzer nützte den Raum zu seinen Saisongoals 3 bis 5.** Dario Bartholet: Der Verteidiger ist noch nicht 21 und hat in seiner ersten Saison zum ersten Mal getroffen. Er ist ein fester Bestandteil des Teams.* Éric Faille: Der Center legte einmal einschussbereit für Truttmann auf, einmal traf er selber – und ist nun bei elf Saisontoren angelangt.