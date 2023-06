Verkehr am Samstag – Ungewöhnlicher langer Stau vor Gotthard, drei Verletzte im Seelisbergtunnel Vor dem Gotthard-Nordportal gab es am Morgen einen zehn Kilometer langen Stau – die Gründe sind unklar. Am Nachmittag gab es im Seelisbergtunnel einen Unfall.

Stau vor dem Seelisbergtunnel. (Archivbild) Foto: Keystone

Erneut hat sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal am Samstagmorgen auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Über die Gründe für dieses grosse Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Achse herrscht Unklarheit. Am Nachmittag löste sich der Stau auf.

Bereits am frühen Morgen begannen sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld und Göschenen zu stauen. Im Verlaufe des Morgens wurde die Blechlawine dann immer länger, bis sie nach Angaben des TCS Verkehrsdienstes um 10.30 Uhr eine Länge von zehn Kilometern erreichte. Der Zeitverlust betrug damit eine Stunde und 40 Minuten.

Von einem Stau am Gotthard in diesem Ausmass an einem normalen Wochenende waren auch die Experten überrascht: Sie hätten keine Kenntnis von speziellen Vorfällen auf der Strecke, hiess es beim Verkehrsinformationsdienst Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weder gebe es einen Unfall noch eine Sperrung.

Eine mögliche Erklärung könnten die Schulferien in einigen deutschen Bundesländern sein, die am Dienstag begonnen hatten. Trotzdem hätten sie diese Entwicklung nicht erwartet. Am Nachmittag löste sich der Stau wieder auf.

Auch im Süden zwischen Quinto und dem Gotthard-Tunnel war der Verkehr zeitweilig überlastet. Die Staulänge betrug dort am Nachmittag bis zu sechs Kilometer, was einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde entsprach.

Person im Seelisbergtunnel schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Seelisbergtunnel mit zwei beteiligten Fahrzeugen sind am Samstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Eine Person wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein Auto mit italienischen Kontrollschildern mit einem vorausfahrenden Fahrzeug mit einer belgischen Zulassung. Es kam zu einer heftigen Kollision, wie die Kantonspolzei Uri am samstag mitteilte.

Eine Person musste mit schweren Verletzungen ins Luzerner Kantonsspital gebracht werden. Für die Rettungsarbeiten musste die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden der beiden involvierten Fahrzeuge beläuft sich auf rund 26'000 Franken.

SDA/oli

