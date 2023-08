Ungewöhnlicher Vorstoss – Jetzt soll das Stimmvolk über die 38-Stunden-Woche in Affoltern abstimmen Um trotz Fachkräftemangel genug Personal zu haben, wollte der Stadtrat eigenmächtig die Wochenarbeitszeit um 4 Stunden reduzieren. Doch nun hat der Souverän das letzte Wort. Lorenzo Petrò

In der Verwaltung von Affoltern mit ihren 350 Angestellten soll weniger gearbeitet werden – bei gleichem Lohn. Foto: Jonathan Labusch

Affoltern am Albis will die städtischen Angestellten früher in den Feierabend schicken und dazu die Wochenarbeitszeit von 42 auf 38 Stunden senken – bei gleichem Lohn. Rund 350 Angestellte sollen von der 38-Stunden-Woche profitieren. Gemäss den Verantwortlichen ist die Reduktion ein geeignetes Mittel, um trotz des akuten Fachkräftemangels im Verwaltungs- und Pflegebereich genügend Mitarbeiter zu finden.

Der Stadtrat von Affoltern wollte diese Verkürzung zuerst in Eigenregie durchführen, was durchaus in seiner Entscheidungskompetenz liegt. Doch nun hat er sich gemäss Mitteilung umentschieden: Die Stimmberechtigten sollen das letzte Wort haben: Am 3. März an der Urne. «Dass er mit seiner unkonventionellen Idee eine Kontroverse ausgelöst hat, kommt für den Stadtrat nicht ganz unerwartet», schreibt dieser dazu.

Modell heizt Fachkräftemangel noch an

Mit ihrer Idee mag die Regierung von Affoltern der Diskussion um neue Arbeitsmodelle Impulse verleihen und auch tatsächlich attraktiver werden als Arbeitgeber. Die 38-Stunden-Woche ist allerdings nicht geeignet, den Fachkräftemangel zu entschärfen. Denn um die gleiche Arbeit zu leisten, müssen noch mehr Fachkräfte angestellt werden. Gemäss den Berechnungen des Stadtrats wären im Fall Affoltern 35 zusätzliche Personen nötig. Somit würde die Personalnot noch angeheizt.

Von solchen Überlegungen lassen sich aber auch andere Gemeinden nicht abschrecken. So hat etwa der Gemeinderat der Stadt Zürich bereits ein Pilotprojekt zur 35-Stunden-Woche für Personal im Schichtbetrieb durchgesetzt.



