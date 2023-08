Unihockey-Supercup – Haarscharf am ersten Titel

nach 27 Jahren vorbei

Zwei Sekunden fehlen dem HC Rychenberg zum ersten Titel seit seinem Cupsieg 1996. Wiler rettet sich unmittelbar vor den Schlusspfiff in die Verlängerung des Supercup-Finals und gewinnt wenig später das Penaltyschiessen. René Bachmann

Der Wiler Max Wahlgren bezwingt Rychenbergs Torhüter Luca Locher 2 Sekunden vor Schluss per Penalty zum 7:7 nach der regulären Spielzeit. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Lange Zeit sah es gut aus für den HC Rychenberg. Nach einem ersten Drittel, in dem er noch erhebliche Mühe bekundet hatte und mit dem Eintorerückstand gut bedient war, steigerte er sich deutlich. Ab dem Mitteldrittel bestimmte er das Geschehen, hielt den Gegner gut von ihrem Tor weg und fand immer wieder Mittel und Weg zu guten Chancen. Das 4:2 nach vierzig und das 7:3 nach 53 Minuten waren aufgrund der gezeigten Leistungen der beiden Teams angebracht.

Supercup in Zürich Männer. Halbfinals: Grasshopper Club Zürich - Rychenberg 3:8. Wiler-Ersigen - Köniz Bern 5:4 n.P. – Final: Wiler-Ersigen - Rychenberg 8:7 n.P.

Wiler war ab dem Mitteldrittel kaum gefährlich vors HCR-Tor gekommen. Die Defensive der Winterthurer war zu solide gewesen, als dass Wiler in unmittelbarer Tornähe zu nennenswerten Möglichkeiten gekommen wäre. Seine drei Treffer hatten aus zwei Schüssen aus grosser Distanz und einem Zufallsprodukt resultiert.

In den letzten sieben Minuten überstürzten sich dann aber die Ereignisse. Die Berner verkürzten mit einem weiteren Weitschuss auf 4:7, nahm kurz darauf den Torhüter vom Feld und kamen bis zur 57. Minute auf ein Tor heran, ehe sie zwei Sekunden vor Schluss einen korrekten, aber eher überraschenden Penalty zugesprochen erhielten. Max Wahlgren verwandelte diesen sicher. Da der HCR seine guten Torchancen in der Verlängerung nicht nutzte, musste das Penaltyschiessen (je drei Schüsse) entscheiden. Und in diesem setzte sich Wiler mit 2:1 durch.

Der Weg zum Ziel sind wenige Eigenfehler

Für den HCR war die Niederlage eine bittere Pille. Zum einen verpasste er den ersehnten ersten Titel seit dem Cupsieg 1996. Zum anderen war auch die Entstehung äusserst ärgerlich. Lange machte er vieles richtig, will heissen: Wiler, das wie gewohnt den Ball zu monopolisieren und risikoarm anzugreifen versuchte, schaffte es nicht, die HCR-Defensive ungeduldig werden zu lassen. Gleichzeitig trugen die Winterthurer dem Ball ab dem Mitteldrittel so viel Sorge, dass die Spielanteile nahezu pari verteilt waren, ohne dass sie den Zug zum Tor vernachlässigt hätten.

Dass bis zum Saisonstart noch einiges zu tun ist, hatte Nils Conrad bereits am Samstag nach dem 8:3 gewonnenen Halbfinale gegen GC erkannt: «Es stimmen sicher viele Sachen noch nicht», sagte der Captain, «aber wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gesagt, dass wir in dieser Phase der Saison damit okay sein müssen, wenn es technische Fehler gibt. Aber unser Defensivsystem hat funktioniert. Offensiv braucht es wohl noch etwas Zeit.» Dazu gehört, dass sich sein Team in der Schlussphase des Finals zu selten befreien konnte, als Wiler den Torhüter ersetzte und alles auf eine Karte setzte.

Neue hinterlassen erste Duftmarke

Alles in allem war der Supercup trotz des verlorenen Finals ein Fingerzeig darauf, dass der HCR auf gutem Wege ist, in der Meisterschaft eine wichtige Rolle spielen zu können. Dazu gehört, dass die Neuen bereits ihre Duftmarken hinterliessen. Nico Mutter dürfte mit seiner Schnelligkeit ein Gewinn sein. Er erzielte an diesem Wochenende die drei ersten Tore für den HCR. Johan Larsson spielte einen soliden Part und dürfte nach mehr Angewöhnungszeit auch offensiv auffälliger werden. Und die Talente Timo und Flavio Graf wussten am Samstag gegen GC zu gefallen.

Das Team von Wiler-Ersigen jubelt mit dem Pokal in der Zürcher Saalsporthalle. Foto: Walter Bieri (Keystone)

