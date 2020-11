Champions Cup abgesagt – Unihockey Weltelite kommt nicht nach Winterthur Die besten Unihockey-Teams der Welt hätten im Januar in Winterthur ein Turnier bestreiten sollen. Der Champions Cup wurde nun aber abgesagt.

Wird man im Januar nicht am Champions Cup in der Axa Arena sehen: Der SV Wiler Ersigen hier im Duell mit dem HC Rychenberg. Heinz Diener

Die besten Unihockey-Teams der Welt hätten sich im Januar in Winterthur messen sollen. Hätten. Denn der Champions Cup findet in diesem Jahr nicht statt. Der Grund ist die Corona-Pandemie. Oder wie Daniel Bareiss, Zentralpräsident von swiss unihockey sagt: «Die Unsicherheiten und Risiken bezüglich der Gesundheit aller Beteiligten und den Finanzen wären zu gross.»

Auch eine Verschiebung ist kein Thema, heisst es in einer Mittelung. Zu unsicher sind die Entwicklungen in den verschiedenen Länder und den entsprechenden Unihockey-Ligen. Zur Erinnerung: In der Schweiz ruht der Spielbetrieb bis mindestens Ende November.

WM 2021 statt 2020

Auch die WM 2020 der Herren wurde auf nächstes Jahr verschoben. Was dies für die WM 2022, die in Winterthur und Zürich gespielt werden soll, heisst, ist noch unklar. Laut Mitteilung des Verbandes prüfe man zur Zeit zusammen mit dem Weltverband (IFF), ob der Champions Cup im Jahr 2022 oder 2023 in Winterthur stattfinden kann.

Beim Champions Cup 2021 treffen die besten Teams der Top 4 Nationen Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz aufeinander. Für die Schweiz wären bei den Damen Piranha Chur und bei den Herren der SV Wiler-Ersigen an den Start gegangen.

Unter den gegebenen Umständen ist natürlich auch der Yellow Cup der Handballer Anfang Jahr in der Axa-Arena gefährdet.

gvb