Abrupter Abgang am Unispital Zürich – Unispital-Chef Gregor Zünd tritt ab Zünd wird seinen Chefposten auf Juli 2023 abgeben und auf Oktober 2023 ganz aus dem USZ ausscheiden. UPDATE FOLGT

Wie das USZ mitteilte, wird die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger nun eingeleitet. Foto: Anna-Tia Buss

Das Universitätsspital Zürich (USZ) muss einen neuen Chef suchen: Gregor Zünd wird seinen Chefposten auf Juli 2023 abgeben und im Oktober 2023 ganz aus dem USZ ausscheiden. Er wolle sich künftig «verstärkt anderweitigen Tätigkeiten wie Mentoring sowie in Stiftungs- und Verwaltungsräten» engagieren, teilte das USZ in einer Medienmitteilung vom Dienstag mit.

Zünd stand zuletzt wegen seiner kurzsichtigen Personalpolitik in der Kritik (lesen Sie hier unsere Analyse). Die Spitalleitung hat einen neuen Herzchirurgie-Chef angestellt, den Triemli-Chefarzt Omer Dzemali. Wenn dieser im Dezember anfängt, muss Thierry Carrel das Unispital verlassen. Dass der Berner Starchirurg überstürzt das Feld räumen muss, hat in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit für Unverständnis gesorgt. Der Berner Starchirurg hat in den letzten zwei Jahren massgeblich mitgeholfen, die Uni-Herzklinik nach der Affäre Maisano zu stabilisieren und die Qualität der Behandlungen zu steigern.

Gregor Zünd dementiert auf Anfrage einen Zusammenhang der jüngsten Entwicklung in der Herzklinik mit seinem Rücktritt. Er habe schon immer gesagt, dass er mit 64 aufhören wolle und habe dies dem Spitalrat im Spätsommer so kommuniziert. Ende Juli 2023 wird Zünd 64-jährig. Wie das USZ weiter schreibt, wird die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger nun eingeleitet.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.