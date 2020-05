UV-C-Licht gegen Keime – Unispital testet Hygieneroboter Neuartige Roboter sollen Räume in Spitälern, Hotels oder an Flughäfen desinfizieren. Erste Tests laufen.

Der UV-C-Roboter wird zurzeit im Universitätsspital Zürich getestet. Video: Tamedia

In naher Zukunft könnten Roboter mit UV-C-Licht in Spitälern Keime und Bakterien abtöten. Das Universitätsspital Zürich testet die dänische Erfindung bereits. Trotz Corona-Pandemie halte sich die Nachfrage noch im Rahmen, sagt David Perron von der Firma Curmed. Das Startup aus Ostermundigen vertreibt die Hygieneroboter in der Schweiz. Inzwischen hätten auch Hotels Interesse daran signalsiert.

( sda/noh )