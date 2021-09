Präsenzunterricht an den Hochschulen – Universität Zürich und ETH führen Zertifikatspflicht ein An der Uni Zürich gilt nun: Zertifikatspflicht, dafür keine Maske mehr. An der ETH muss trotz Zertifikat Maske getragen werden. Und an der ZHDK gilt Zertifikat «light». Matthias Schmid

Die Studierenden der Uni Zürich und der ETH müssen für den Besuch einer Lehrveranstaltung nun ein Corona-Zertifikat vorweisen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Universität Zürich (UZH) führt für Lehrveranstaltungen ab Semesterbeginn eine Zertifikatspflicht ein. Dies schreibt die Universität in einer Mitteilung des Rektors Michael Schaepman an die Studierenden. In den Lehrveranstaltungen entfalle aufgrund der Zertifikatspflicht die Maskenpflicht. Die Universitätsleitung empfiehlt jedoch weiterhin, auch dort weiterhin eine Maske zu tragen. Ansonsten gilt nach wie vor eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen.

Auch die ETH Zürich verlangt für den Besuch von Lehrveranstaltungen ein Covid-Zertifikat, wie es auf der Website heisst. Mit dieser Massnahme könne man die Hörsäle in ihrer vollen Kapazität nutzen. Weiterhin gilt für die Lehrveranstaltungen, ebenso wie in allen Innenräumen, eine Maskenpflicht. Die Details betreffend die Umsetzung werden derzeit geklärt und sollen nächste Woche kommuniziert werden.

ZHDK verlangt Zertifikat «light»

Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) verlangt ebenfalls ein Covid-Zertifikat. ZHDK-Angehörige und Gäste ohne Zertifikat haben ebenfalls Zutritt zu den Gebäuden, sie sind jedoch verpflichtet, jederzeit eine Maske zu tragen und die Swiss Covid App auf dem Handy zu installieren und zu aktivieren. Auf der Website nennt die Hochschule das eine Zertifikatspflicht «light».

In Lehrveranstaltungen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) gilt keine Zertifikatspflicht.

Swissuniversities empfiehlt Zertifikat

Der Vorstand von Swissuniversities, dem Dachverband der Schweizer Universitäten, riet den Hochschulen, für alle Aktivitäten, die im Rahmen der Hochschule stattfinden, grundsätzlich eine Covid-Zertifikatspflicht einzuführen. Dabei sollen sie die lokalen Verhältnisse berücksichtigen, und sie können eine Übergangsfrist festlegen. Die Kontrolle der Covid-Zertifikatspflicht soll angemessen und verhältnismässig erfolgen, beispielsweise mit Stichproben, heisst es in einer Medienmitteilung.

Viele Schweizer Universitäten sind dieser Empfehlung bereits gefolgt. So teilten unter anderem die Universitäten Lausanne, Neuenburg und St. Gallen sowie die Hochschule Luzern und die EPFL in Lausanne mit, dass sie eine Zertifikatspflicht für den Lehrbetrieb vorschreiben.

Die Kantone oder die Hochschulen selbst sind befugt, eine Zertifikatspflicht für den Studienbetrieb auf Bachelor- und Masterstufe einzuführen. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch an einer Pressekonferenz gesagt. Der Kanton Zürich wiederum überliess den Entscheid den Hochschulen selbst, wie die Bildungsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Das Semester beginnt am 20. September.

