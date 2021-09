Umstrittene 4000-Franken-Busse – Universität Zürich zieht Bussen-Causa vors Bundesgericht Die Hochschule scheiterte vor Verwaltungsgericht. Nun zieht sie die angestrebte Änderung ihrer Disziplinarverordnung auf die höchste Ebene. Martin Sturzenegger

Die Universität Zürich will Studentinnen und Studenten, die plagiieren, mit Bussen von bis zu 4000 Franken bestrafen. Foto: 20min

Erneute Wende in der Causa Disziplinarverordnung: Wie die «Zürcher Studierendenzeitung» (ZS) berichtet, will die Universität Zürich das Urteil vors Bundesgericht weiterziehen. Prorektor Christian Schwarzenegger, der die Revision der Verordnung in der Universitätsleitung betreut hat, sagt in der ZS: «Wenn man andere Unis anschaut, sieht man, dass es praktisch überall solche Geldleistungen oder Bussen gibt.»

Bussen wofür? Etwa für Studenten, die einen politischen Anlass stürmen – wie Ende 2019 im Kulturzentrum Karl der Grosse, als der Referent mit Eiern beworfen wurde. Oder wenn Studierende plagiieren und für ihre Masterarbeit einen Ghostwriter für mehrere Tausend Franken anheuern. Wie oft solche Plagiate tatsächlich vorkommen, weiss die Universität Zürich nicht. Vergangenes Jahr hielt Prorektor Christian Schwarzenegger fest: «Wir haben jedes Jahr solche Fälle und gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.»