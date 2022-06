Keine zweite Amtszeit – UNO-Menschenrechtskommissarin kündigt überraschend Rückzug an Die aktuelle Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf werde die letzte unter ihrer Leitung sein, sagte Michelle Bachelet zur Eröffnung der Beratungen.

Will in ihrem Heimatland Chile wieder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen: Michelle Bachelet. Foto: Violaine Martin (UNO/dpa)

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat überraschend ihren Rückzug angekündigt. Sie stehe nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung, sagte sie am Montag in Genf. Sie machte persönliche Gründe dafür geltend.

«Ich bin schliesslich keine junge Frau mehr», sagte die 70-Jährige Ärztin und ehemalige Präsidentin von Chile. «Nach einer langen und reichhaltigen Karriere will ich zu meiner Familie und in mein Land zurückkehren.»

Bachelet wies Spekulationen zurück, dass der Rückzug mit ihrer jüngsten scharf kritisierten Reise im Mai nach China zu tun habe. Bachelet war nach monatelangen Verhandlungen mit der Regierung in Peking unter anderem in die nordwestchinesische Region Xinjiang gereist, in der Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen seit Jahren misshandelt und drangsaliert werden.

Verzicht auf Kritik an China

Bachelet hatte zum Abschluss ihres Besuchs auf direkte Kritik an der chinesischen Führung verzichtet. Auch Deutschlands Regierung war enttäuscht. Sie habe sich Aufklärung über die Vorwürfe schwerer Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang erhofft, teilte Aussenministerin Annalena Baerbock anschliessend mit. Die Reise habe «dieser Erwartung nicht gerecht werden» können.

Michelle Bachelet habe bei ihrem Chinabesuch (hier im Videomeeting mit Xi Jinping) gleich mehrfach versagt. Foto: Xinhua, Imago Images

Sie habe UNO-Generalsekretär António Guterres bereits vor zwei Monaten – also vor der Reise nach China – mitgeteilt, dass sie für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung stehe, sagte Bachelet. Kritik habe ihre Entscheidungen noch nie beeinflusst, sagte sie, und sie sei in ihrer Zeit als Präsidentin heftig kritisiert worden. Sie bestätigte, dass ein seit langem zurückgehaltener Bericht ihres Büros über die Lage in Xinjiang noch vor Ablauf ihrer Amtszeit veröffentlicht werden soll.

