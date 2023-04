Arbeitsverbot für afghanische Mitarbeiterinnen der UNO – UNO-Sicherheitsrat fordert Taliban zu Umkehr bei Frauenrechten auf Der UN-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden Taliban aufgerufen, die von ihnen verhängten Einschränkungen der Frauenrechte im Land sofort wieder aufzuheben.

1 / 4 «Die Welt wird nicht schweigend zusehen, wie Frauen in Afghanistan aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden», sagte die UNO-Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, Lana Zaki Nusseibeh. AFP

Der UNO-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden Taliban aufgerufen, die von ihnen verhängten Einschränkungen der Frauenrechte im Land sofort wieder aufzuheben. In einer am Donnerstag in New York einstimmig verabschiedeten Resolution forderten die 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates von den radikalislamischen Machthabern in Kabul, «schnell die Politik und die Praktiken rückgängig zu machen, die Frauen und Mädchen in der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten einschränken».

Das höchste UNO-Gremium verurteilte insbesondere das vor kurzem verhängte Arbeitsverbot für afghanische Mitarbeiterinnen der Vereinten Nationen und forderte für die afghanischen Frauen Zugang zu Bildung, Arbeit sowie die gleichberechtigte Möglichkeit zur Teilnahme am öffentlichen Leben. «Die Welt wird nicht schweigend zusehen, wie Frauen in Afghanistan aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden», sagte die UN-Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, Lana Zaki Nusseibeh.

«Schlimme wirtschaftliche und humanitäre Situation»

Der Sicherheitsrat beklagte in seiner Resolution überdies die «schlimme wirtschaftliche und humanitäre Situation» in Afghanistan und die Notwendigkeit, dass UNO-Organisationen weiterhin im Land tätig sein können. Der russische UN-Botschafter Vasily Nebenzia erklärte, die Resolution gehe nicht weit genug, und warf den westlichen Staaten vor, eine ehrgeizigere Erklärung verhindert zu haben. Er forderte die westlichen Staaten auf, die von den USA eingefrorenen Milliardenbeträge der afghanischen Zentralbank dem Land zurückzugeben.

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban die Rechte von Frauen in Afghanistan nach und nach immer weiter beschnitten. Am 4. April verhängten sie schliesslich auch ein Arbeitsverbot für alle afghanischen Mitarbeiterinnen der Vereinten Nationen im Land. Im Dezember hatten sie bereits ein Beschäftigungsverbot für Frauen in Nichtregierungsorganisationen (NGO) erlassen.

Die Zahl der von Armut betroffenen Menschen in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der Taliban fast verdoppelt. Laut Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) lebten 2022 schätzungsweise 34 Millionen Afghanen unterhalb der Armutsgrenze.

AFP/sys

