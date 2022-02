Äthiopien – UNO-Vize-Generalsekretärin prangert Leid von Frauen an Nach einem Besuch in den Konfliktregionen Äthiopiens hat die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Amina Mohammed auf das «unvorstellbare» Leid der Frauen dort aufmerksam gemacht.

Der bewaffnete Konflikt zwischen der Regierung in Addis Abeba und der TPLF in der Konfliktregion Tigray hatte im November 2020 mit einer Offensive der Regierungstruppen begonnen. AFP

Die Vize-Generalsekretärin schilderte nach ihrer Reise in die Regionen Tigray, Amhara, Afar und Somali am Freitag vor Journalisten einen Fall, bei dem eine Frau vor den Augen ihres Kindes vergewaltigt und anschliessend von ihrem Mann und ihrer Familie verstossen worden sei.

«In Ihren schlimmsten Albträumen können Sie sich nicht vorstellen, was mit den Frauen in Äthiopien geschehen ist», sagte Mohammed bei der Pressekonferenz. Sie habe auch viele Frauen gesehen, die an Hunger litten. Im 21. Jahrhundert sei es «inakzeptabel», anderen Menschen so etwas anzutun, so Mohammed. «Jeder hat Schuld», betonte sie.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Sie werden einfach ausgegrenzt. Das muss aufhören.»

«Wenn Männer in den Krieg ziehen, kommen sie zurück und gelten als Helden, egal welche Verletzungen sie haben», führte die stellvertretende UNO-Generalsekretärin weiter aus. Für Frauen gelte dies nicht: «Sie werden einfach ausgegrenzt. Das muss aufhören.»

Der bewaffnete Konflikt zwischen der Regierung in Addis Abeba und der TPLF in der Konfliktregion Tigray hatte im November 2020 mit einer Offensive der Regierungstruppen begonnen. Seither wurden tausende Menschen getötet und mehr als zwei Millionen in die Flucht getrieben. Die Vereinten Nationen werfen allen Konfliktparteien schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.