Neues aus der Challenge League – Unruhe in Lausanne, Fragen in Zürich Die Grasshoppers und Stade Lausanne-Ouchy gehen in zwei Wochen mit neuen Coaches in den Re-Start

der Challenge League. Neuerungen gibts auch beim einsamen Favoriten Lausanne-Sport, allerdings nicht um den Trainer. Hansjörg Schifferli

Trainer Giorgio Contini hat den Auftrag, mit Lausanne aufzusteigen. Mit 15 Punkten Vorsprung für die letzten 13 Spiele müsste das zu schaffen sein. Andrea Zahler

Auf dem GC-Campus in Niederhasli bereitet Zoltan Kadar die Grasshoppers auf die letzten 13 oder – mit Barrage – 15 Spiele der Saison vor, die sie doch noch im ersten Anlauf in die Super League zurückführen soll. Kadar, ein 54-jähriger Rumäne, war vor zehn Jahren noch U-18-Trainer in Winterthur, später Assistent bei GC und dem FCZ. Aber Chef war er noch nie, und seine Wahl war dann auch eine grössere Überraschung der neuen Zürcher Führung. Denn angetreten war sie mit der Mitteilung, Goran Djuricin bleibe, anders als Sportchef Fredy Bickel, im Amt. Aber ein paar Tage nach Wiederbeginn des Trainings im Mai musste Djuricin doch gehen, rückte Kadar auf. Jetzt ist diesem zu wünschen, er habe in ungewohnter Rolle etwas mehr Erfolg als sein alter Schaffhauser und Winterthurer Weggefährte Boro Kuzmanovic. Den machten sie beim FC St. Gallen vor zwei Jahren für die letzten fünf Runden interimistisch als Chef zum Nachfolger Giorgio Continis – mit dem Ergebnis, dass Kuzmanovic fünfmal verlor. Seither ist er wieder Assistent, nun von Peter Zeidler.