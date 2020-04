Wasserball-Trainer Moldovanov – «Uns fehlt die Erfahrung in der Nationalliga A» Die Meisterschaft ist unterbrochen. Das kommt dem Winterthurer Trainer Radoslav Moldovanov gerade recht. So können seine Spieler, in der NLA noch sieglos, den Kopf lüften. Stefan Kleiser

Erst 20 und schon einer der Schlüsselspieler des SC Winterthur: Carlo Elia Grandis. Stefan Kleiser

Neun Spiele, null Punkte: Die Winterthurer Wasserballer sind ohne Erfolgserlebnis in die Nationalliga-A-Meisterschaft gestartet. Zwar haben sie in einigen Partien gut mitgehalten. Allerdings nie über alle vier Viertel. «Jeder Fehler wirkt sich aus», sagt Trainer Radoslav Moldovanov. Und von denen passieren zu viele – weil man zu viele Nachwuchsspieler in die erste Equipe einbauen musste.