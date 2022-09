Demonstration in Zürich – «Unser Haus brennt»: Klimademo zog durch Zürich Einige Tausend Menschen gingen am Freitagabend in Zürich auf die Strasse. Sie forderten einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Martin Huber

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Klimademo vom Freitagabend in der Zürcher Innenstadt. Foto: Urs Jaudas

«Ufe mit em Klimaziel, abe mit em CO₂!» und «System Change, not Climate Change!» skandierten die Demonstrantinnen und Demonstranten, die am Freitagabend vom Bürkliplatz her über das Limmatquai, die Rudolf-Brun-Brücke, die Uraniastrasse zum Helvetiaplatz im Kreis 4 zogen.