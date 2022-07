Trump zurück in Washington – «Unser Land wurde in die Knie gezwungen» Ex-US-Präsident Donald Trump kehrte zum ersten Mal seit seiner Abwahl nach Washington zurück.

«Wer hätte gedacht, dass das passieren könnte?» Donald Trump in Washington. (26. Juli 2022) Getty Images via AFP/Drew Angerer

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der US-Hauptstadt Washington seit dem Ende seiner Amtszeit hat Ex-Präsident Donald Trump der aktuellen US-Regierung Versagen vorgeworfen.

«Ganz einfach, wir hatten Amerika wieder gross gemacht», sagte Trump. «Aber jetzt wurde unser Land buchstäblich in die Knie gezwungen – und wer hätte gedacht, dass das passieren könnte», sagte Trump bei einer politischen Grundsatzrede am Dienstagnachmittag.

Inflationsrate und hohe Spritpreise

Als Beispiele nannte er die hohe Inflationsrate und die hohen Spritpreise, den Schwerpunkt seiner Rede legte er aber auf das Thema innere Sicherheit. «Unser Land und das Leben unserer Bürger stehen auf dem Spiel, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Unser Land befindet sich in einem kriminellen Zustand, wie wir ihn noch nie erlebt haben», sagte er – ohne dies mit Zahlen zu belegen.

Trump hielt seine Rede bei einer Tagung im America First Policy Institute – einer Denkfabrik, die von ehemaligen Wahlmanagern gegründet wurde, um Trumps Politik voranzutreiben. Es war sein erster Auftritt in Washington, seit er die Hauptstadt vor Joe Bidens Amtsantritt im Zuge des Sturms auf das US-Capitol am 6. Januar 2021 verlassen hatte.

