Die U21 vor dem Saisonauftakt – «Unser Ziel muss der Klassenerhalt sein» Die U21 startet am Samstag in eine neue Saison. Sie tut dies mit einem stark verjüngten Team. Dennoch glaubt der Trainer, dass bald noch mehr «Eigene» in der ersten Mannschaft spielen. Gregory von Ballmoos

Murat Ural bleibt Trainer der Winterthurer U21. Foto: Urs Kindhauser

Das Saisonziel der U21 in der 1. Liga ist seit Jahren dasselbe. Es gilt, den Verbleib in der Liga zu sichern. Trainer Murat Ural glaubt daran, auch wenn sich sein Team ordentlich verändert hat. Nicht weniger als fünf Leistungsträger verliessen das Team. Zum Saisonauftakt trifft das Team von Ural auf den FC Gossau, genau gegen diesen Gegner testete das «Eins» am letzten Dienstag und gewann 4:1.

Murat Ural, was sind die Ziele der U21 in der neuen Saison? Die Ziele sind eigentlich immer dieselben. Sportlich wollen wir erneut den Nichtabstieg bewerkstelligen. Das bleibt so, auch wenn wir in den letzten Jahren etwas erfolgsverwöhnt waren. Zudem wollen wir die Mannschaft im Kollektiv und die Spieler individuell besser machen. Das heisst, dass wir möglichst viele von ihnen an die erste Mannschaft heranführen wollen.

Wie will der FCW das angehen? Juniorenförderung und gleichzeitig erfolgreich sein ist ein schmaler Grat. Wir wollen das vor allem mit eigenen und jungen Spielern schaffen. Wir haben das Kader auf diese Saison hin extrem verjüngt, blieben dabei aber unserer Philosophie treu. Aktuell stehen sechs Spieler mit Jahrgang 2004 und acht mit Jahrgang 2003 im Kader. Von 20 Spielern sind also 14 um die 18 Jahre alt.

Verjüngung heisst oftmals auch viele Abgänge. Wie ist das Team zusammengestellt? Ja, wir hatten gewichtige Abgänge. Beispielsweise sind Silvan Kriz, Noah Lovisa, Sandro Di Nucci, Willy Vogt, und Dimitri Volkart alle weg. Diese Abgänge müssen wir als Mannschaft im Kollektiv auffangen.

Oder mit Zuzügen? Insgesamt kamen vier Spieler dazu. Jahaim Kissling (21), ein linker Verteidiger, und Stürmer Daris Sabotic (18) vom FC Zürich, Simone Petrone (Jg. 2004) vom Team Aargau sowie Torhüter Matthias Grob (Jg. 2003) aus Schaffhausen.

«Wir müssen den Weg, den wir eingeschlagen haben, unabhängig vom Aufstieg der ersten Mannschaft weiterfahren.» Murat Ural

Das Team ist jung. Wie lange geht es noch, bis einer den Sprung in die erste Mannschaft schaffen könnte? Wenn ich die tagtägliche Entwicklung der Spieler sehe, bin ich zuversichtlich. Levin Nay und Arbnor Hasani sind Kandidaten, sie konnten bereits einen Teil der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren. Wir haben das in den letzten Jahren auch geschafft. In der Saison 2019/2020 haben beispielsweise sechs Spieler den Sprung geschafft. In der Saison 2020/2021 waren es drei.

Der Sprung ins «Eins» ist nach dem Aufstieg noch grösser. Verändert das die Arbeit bei der U21? Wir müssen den Weg, den wir eingeschlagen haben, unabhängig vom Aufstieg weitergehen. Wir versuchen täglich, die Spieler weiterzubringen. Dass das «Eins» in der Super League spielt, ist eine grosse Chance für die Spieler. Es motiviert sie zusätzlich. Als Verein müssen wir aber unserer Philosophie unabhängig von der Ligazugehörigkeit treu blieben.

Welchen Einfluss hat der Trainerwechsel im «Eins» auf die Arbeit beim Nachwuchs? Wie ist die Zusammenarbeit mit der 1. Mannschaft? Es findet immer ein Austausch zwischen den Trainerteams statt und dieser ist gut. Wir verfolgen beim FC Winterthur in der ganzen Nachwuchsabteilung dieselbe Philosophie. Das heisst, die Art und Weise, wie wir Fussball spielen, ist überall ähnlich. Das Spielsystem in den verschiedenen Teams ist zweitrangig.

Wie sieht diese Philosophie aus? Die deckt sich mit den Werten des Vereins. Wir als FCW haben die Verpflichtung und das Ziel, auf die eigene Jugend zu setzen. Auf dem Platz wollen wir einen schnellen und dominanten Offensivfussball spielen, ohne dabei die Defensivarbeit zu vernachlässigen.

Und was sind Ihre persönlichen Ziele? Ich schliesse im Moment die UEFA Pro Lizenz ab, das war ein Ziel. Die Arbeit auf Stufe U21 bereitet mir nach wie vor grosse Freude, daher habe ich meinen Vertrag beim FCW verlängert. Ich freue mich auf die kommende Spielzeit und bin überzeugt, dass wir uns weiter verbessern werden.

Zur Person Infos einblenden Murat Ural absolvierte seine eigene Fussballausbildung beim SC Veltheim und beim FC Winterthur. Später spielte er für St. Gallen, Servette, Vaduz, Schaffhausen und Winterthur fast 100 Mal in den höchsten beiden Schweizer Ligen. Ural ist 35-jährig und hat kürzlich seinen Vertrag beim FCW um zwei Jahre verlängert,

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.