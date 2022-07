Lieferengpässe in der Region Winterthur – «Unsere Lager sind pumpenvoll» – Firmen stocken Vorräte auf Probleme mit den Lieferketten beschäftigen Firmen in der Umgebung Winterthur. Zwei KMU erzählen, wie sie auf die Engpässe reagieren. Yolanda Guzmán Pfister Text Jonas Gabrieli

Hans Lepuschitz von der Hasler+Co. AG steht im Laden in der Grüze vor noch aufgestockten Regalen. Foto: Roger Hofstetter

Der für den Akkuschlagbohrer vorgesehene Platz in Winterthur-Grüze ist verwaist. «Vorübergehend nicht lieferbar», steht auf einem Sticker im Laden des Familienunternehmens Hasler, das in der Eisenwaren- und Werkzeugbranche tätig ist. Den Kunden wird eine Beratung für eine Alternative empfohlen. «Viele der Komponenten für Elektro- und Akkumaschinen stammen aus China», erklärt Hans Lepuschitz, Mitglied der Hasler-Geschäftsleitung. Die derzeitigen Lieferengpässe, unter anderem bedingt durch die strengen Corona-Lockdowns in China, spüre man deshalb bei den akkubetriebenen Elektrowerkzeugen besonders.