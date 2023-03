Unihockey in Winterthur – «Unsere Leistungen waren bisher gut, aber noch lange nicht perfekt» Nach drei von maximal sieben Spielen liegt der HC Rychenberg in der Playoff-Halbfinalserie gegen Köniz 1:2 zurück. Markus Lindgjerdet erklärt warum. René Bachmann

«Es ist eine unterhaltsame, lustige Serie gegen Köniz», findet der Rychenberger Markus Lindgjerdet trotz des Rückstandes seines Teams. Foto: Urs Kindhauser

Nach ausschliesslich Heimsiegen liegt der HC Rychenberg in seiner ausgeglichenen Halbfinalserie gegen Köniz mit 1:2 Siegen im Hintertreffen. Den für die Teilnahme am Superfinal benötigten Auswärtserfolg verpassten die Winterthurer am Sonntag denkbar knapp. Markus Lindgjerdet blickt zurück, aber auch schon auf die nächsten Spiele.