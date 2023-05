Erinnerungen aus der Redaktion – Unsere Ratschläge an das 20-jährige Ich Sich weniger gefallen lassen, in der Liebe mutiger sein und viel tanzen gehen: was unsere Autorinnen und Autoren heute anders machen würden. Zoë Egli

Ratschläge: Das hätten unsere Redaktorinnen und Redaktoren in ihren Zwanzigern gerne anders gemacht. Video: Tamedia

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Insbesondere wohl dann, wenn es um Entscheidungen in den Zwanzigern geht. Könnte man die Zeit zurückdrehen, hätten die einen oder anderen das Tattoo am Steissbein vielleicht nicht gestochen, ein anderes Studium abgeschlossen oder in Bitcoins investiert. Doch leider lässt das Leben nur eine retrospektive Reflexion zu, die man allerhöchstens den Nachfolgerinnen und Nachahmern mit auf den Weg geben kann.

Mit zwanzig zeigt man sich relativ unbeeindruckt von Empfehlungen für ein besseres Leben – insbesondere dann, wenn sie von Vertreterinnen und Vertretern einer älteren Generation kommen. Trotzdem – oder gerade deshalb – haben wir bei uns in der Redaktion nachgefragt, welchen Ratschlag sie ihrem jüngeren Ich geben würden. Die Tipps im Video sind dabei zusammengekommen.

Zoë Egli ist Teil vom Social Media Team von Tamedia und studiert Religionswissenschaften und Soziologie an der Uni Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.