Wo ist Sinisha?

Auf Schwingplatz 4 heisst es nicht «Wo ist Walther», sondern «Wo ist Sinisha»? Der Aargauer Sinisha Lüscher, der einzig dunkelhäutige Athlet an diesem Schwingfest, taucht mit etwas Verspätung dann doch noch in der Arena auf. Der erst 17-Jährige, der früher auch in der Schwingszene unter Rassismus litt, verliert etwas überraschend gegen den Berner Lars Zaugg. Lüscher triumphierte einst am eidgenösisschen Nachwuchsschwingertag.