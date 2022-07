Liv Rusert von Yellow Winterthur – «Unter den besten acht Teams der Welt zu sein, ist ein riesiger Erfolg» Bei ihrer ersten WM-Teilnahme überraschten die Schweizer U20-Handballerinnen mit Platz 8. Liv Rusert, die seit 2019 für Yellow Winterthur spielt, war in Slowenien im Einsatz. Urs Stanger

Mit ihren guten Leistungen für Yellow hat sich Rückraumspielerin Liv Rusert für die U20-WM aufgedrängt. Foto: Deuring Photography

Sie wurden zum ersten Mal für ein grosses Turnier eines Hallen-Nationalteams aufgeboten. Wie fühlte es sich an, als Sie davon erfahren haben? Ich habe mich natürlich extrem gefreut. Das Aufgebot kam auch etwas unerwartet und so musste ich zuerst alle Maturaprüfungen verschieben. Erst nachdem ich die Prüfungen geschrieben hatte, konnte ich zum ersten WM-Spiel reisen. Von meinen früheren EM-Teilnahmen im Beachhandball wusste ich, dass an diesen Turnieren eine spezielle Atmosphäre herrscht. Etwas getrübt wurde meine Freude in Slowenien, als ich über eine Woche auf mein Fluggepäck warten musste.

Bei Yellow gehören Sie zu den Leistungsträgerinnen, an der U20-WM sind Sie aber gerade zu Beginn nur wenig eingesetzt worden. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich war in den letzten Jahren nur selten in den Lehrgängen des Nationalteams dabei und verpasste auch einen Teil der WM-Vorbereitung. Deshalb ging ich nicht davon aus, dass ich als Stammspielerin gesetzt sein würde. Ich konnte mich aber sehr gut in diese Rolle einfügen und das Team so gut wie möglich unterstützen. Wenn ich das Vertrauen der Trainer erhalten hatte, gab ich auf dem Feld mein Bestes, um das Team möglichst weit zu bringen.

Im Team gab es an der WM einige Corona-Fälle. Wie wurde das verkraftet? Es war natürlich sehr schwierig. Unter den Erkrankten waren einige Leistungsträgerinnen, die nach Hause reisen mussten. Danach mussten wir als Team zusammenstehen und die Lücken schliessen. Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen und die Spiele auch für die betroffenen Spielerinnen zu gewinnen.

Neue Spielerinnen rückten nach. Wie wirkte sich das aus? Ich habe es als positiv empfunden. Wir kennen uns aus der Juniorenzeit und den Lehrgängen. Deshalb war es fürs Team keine grosse Umstellung. Es hat sogar geholfen, dass nun wieder mehr Spielerinnen einsatzfähig waren. Einzig auf dem Feld merkte man, dass die Abstimmung etwas fehlte, was sich auch auf die Qualität auswirkte.

Im letzten Hauptrundenspiel gegen Ägypten brauchte es einen Sieg, um in den WM-Viertelfinal zu kommen. Wie seid ihr mit dem Druck umgegangen? Das Hauptziel war mit der Hauptrunde bereits erfüllt. Dadurch konnten wir ohne grossen Druck spielen. Wir haben uns extrem gefreut über den Sieg gegen Ägypten. Unter den besten acht Teams der Welt zu sein, ist ein riesiger Erfolg. Die Freude hielt nur kurz, denn direkt nach dem Spiel bekamen wir die Resultate weiterer positiver Coronatests.

Im Viertelfinal war Norwegen Endstation. In den Platzierungsspielen gabs zwei weitere Niederlagen. Wie gross war die Enttäuschung? Die Norwegerinnen gehörten zu den Favoriten, das wussten wir. Am Ende gewannen sie ja auch verdient den WM-Titel. Zumal uns so viele Leistungsträgerinnen fehlten, war es absehbar, dass es nicht mehr reichen würde. In den Platzierungsspielen waren die Kräfte der meisten Spielerinnen schon stark am Schwinden, die Energie ging langsam zur Neige. Vor allem das Spiel gegen Angola zehrte an den Kräften. So fehlte uns gegen Deutschland die Frische. Trotzdem haben wir nie den Kopf hängen lassen und bis zum Schluss gekämpft.

Was bleibt am stärksten in Erinnerung? Die ganze WM war eine Achterbahn der Gefühle. Der Auftakt gegen Österreich war enttäuschend, danach konnten wir uns in extremis für die Hauptrunde qualifizieren. Die Corona-Fälle waren bitter und trotzdem schafften wir es in den Viertelfinal. Wir mussten uns sehr spontan auf neue Gegebenheiten einstellen. Dennoch blieb der Teamgeist vorbildlich, was der Grund für das tolle Ergebnis war.

Ihre nächsten Ziele? Der Fokus in der nächsten Saison gilt ganz klar Yellow. Ich habe meine Schule abgeschlossen und kann ich mich noch stärker auf Handball konzentrieren. Mein Ziel ist der Playoff-Final.

Gibt es nach der langen Saison auch mal Ferien? Ich werde zwei Wochen lang in Kuba meine Ferien geniessen. Allerdings werde ich auch dort weiter an meiner Ausdauer und Kraft arbeiten müssen.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

