Bahnhof Winterthur – Unterführung Nord: Die Passanten bleiben aus Nach einem Monat wirkt die neue Bahnhofsunterführung Nord immer noch verwaist. Das schmerzt die Läden. Deborah von Wartburg Nina Thöny

Kaum Passanten, kaum Einnahmen. Der Start der Bahnhofsunterführung Nord wurde von der Omikron-Welle ausgebremst. Foto: Marc Dahinden

So hatten sich die Ladenbetreiber den Start in der Unterführung Nord am Winterthurer Bahnhof nicht vorgestellt: In den ersten zwei Wochen lief es noch gut, doch seit der Bundesrat die Homeoffice-Pflicht verordnet hat, kommen kaum noch Gäste.

«Wir machen seither nur noch halb so viel Umsatz», sagt Katarina Pavlovic, stellvertretende Chefin des Winterthurer Hot-Dog-Cafés Frau Hund. «Wir mussten bereits Stunden kürzen», so Pavlovic. Und das einen Monat nach dem Start. Auffällig sei zudem, dass bereits gewonnene Stammkunden nicht mehr kämen. «Wir vermuten, dass sie krank sind.»