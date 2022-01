Kellertheater Winterthur – Untergang mit und ohne Eisberg Komponist Mischa Käser und Regisseur Udo van Ooyen untersuchen die grosse Katastrophe mit viel Humor, atmosphärischer Musik und Nachsicht. Deborah von Wartburg

Weder Bühnenbild noch Schauspieler werden in «Kling Klang Untergang» geschont. Foto: PD/Ingo Hoehn

«Wie stellt man es an, den Untergang zu malen?», fragt Herwig Ursin in der Rolle eines Künstlers. Er steht vor einer Staffelei, am reich gedeckten Tisch sitzen zwei edel gekleidete Gäste, gespielt von Mischa Käser und Irina Ungureanu. Sie essen und trinken und brabbeln in Gibberish – einer Imitation von Sprachen, deren Wörter vertraut klingen, aber nichts bedeuten.