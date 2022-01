Wahlkampf in Winterthur – Unterhaltsame links-grüne Wahlshow Die Stadtratskandidierenden der links-grünen «Progressiven Allianz» stellten sich am Samstagabend den Fragen des Kabarettisten Michael Elsener. Helmut Dworschak

Zum Schluss ein Gruppenbild mit Moderator Michael Elsener (vorne Mitte). Foto: Heiko Hofmann

Politik als Show – man kennt das aus den USA. Würde das auch in Winterthur funktionieren? Der anderthalbstündige Anlass vor Publikum im Festsaal des Casinotheaters, der per Livestream nach Hause übertragen wurde, erinnerte manchmal an einen bunten Vereinsabend. Zwischen den Showblöcken gab es musikalische Einlagen des Gitarrenduos Linx & Lechz. Im Saal waren pro Partei rund zehn Personen zugelassen.

SP, Grüne, GLP und EVP spannen bei den anstehenden Wahlen zusammen – wie auf der Gegenseite FDP, CVP und SVP –, und für die Präsentation ihrer Leute hatten sie sich etwas Neues ausgedacht: ein Kandidaten-Karussell als Unterhaltungsshow. Kabarettist Michael Elsener forderte die fünf Amtsinhaber im Stadtrat und die vier Aspiranten für die Schulpflege mit seinen Fragen und Wortspielen heraus. Zudem galt es, spielerische «Debatten» zu führen und dabei gewisse Regeln einzuhalten. Dazu hatte jeder und jede einen Gin Tonic zur Hand.