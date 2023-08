Rechtsstreit nach Gemeindeversammlung – Präsident lancierte nach Niederlage erneute Abstimmung Darf der Präsident einer Behörde, die an der Gemeindeversammlung eine Abstimmung verloren hat, danach eine Urnenabstimmung anregen? Die Streitfrage liegt beim Verwaltungsgericht. Markus Brupbacher

Findet in Feuerthalen eine Urnenabstimmung über die Einführung von Tempo 30 statt? Die Antwort ist noch ausstehend. Symbolfoto: Urs Jaudas

Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission (RPK) hatten sie empfohlen, die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in der Weinländer Gemeinde Feuerthalen. Doch an der Gemeindeversammlung Anfang Juni lehnte die Mehrheit der Anwesenden das «Konzept Tempo 30» samt Kredit in der Höhe von 229’000 Franken ab. Daraufhin wurde aus der Versammlung der Antrag gestellt, die Vorlage an die Urne zu bringen. Der Antrag war erfolgreich, weil das notwendige Drittel der Stimmen erreicht wurde. Die Gemeinde Feuerthalen hat die Urnenabstimmung auf den 19. November angeordnet.