Was in Elgg entschieden wurde – Untermühle erhält Darlehen und Littering wird neu gebüsst Die Gemeinde leiht dem Projekt Untermühle 350’000 Franken. Und: Wer einen Zigistummel wegwirft und vom Nachbarn beobachtet wird, kann gebüsst werden. Nicole Döbeli

Im Oktober 2019 fand das Untermühli-Fest statt, das als Tag der offenen Tür für alle Elggerinnen und Elgger fungierte. Foto: Madeleine Schoder

2017 startete das Projekt Untermühle. Entstehen soll ein «Haus für ganz Elgg» mit Gastro, Gewerbe, Kultur und Wohnen. Die Besitzerin, die einfache Gesellschaft Untermühle, fragte die Gemeindeversammlung nun am Mittwochabend für ein Darlehen über 350’000 Franken an. Das ist rund ein Zehntel der Summe, die sie gesamthaft investieren will.

«Die Untermühle wird von dem leben, was wir investieren.» Elsbeth Abegg, Verein Untermühle

Die pensionierte Pfarrerin Elsbeth Abegg stellte das Projekt kurz vor: «Es gibt ein Bedürfnis nach niederschwelligen Begegnungsorten. Wir wollen in der alten Mühle einen Raum voller Leben schaffen, wo es soziale und kulturelle Aktivitäten geben kann.» Es sei ein durchaus ehrgeiziges Projekt, das aber Mehrwert für alle schaffe.

Konkret sollen im Dach des Hauses zwei Wohnungen und im Obergeschoss Räume als Atelier oder Praxis vermietet werden. Im Erdgeschoss sollen ein Bistro und ein Veranstaltungsraum und im Keller eine Werkstatt entstehen. Betreiber ist der neu gegründete Verein Untermühle. «Es gibt den finanziellen Aspekt der Mieteinnahmen und den sozialen und kulturellen Aspekt des Vereins», erklärte Gründungsmitglied Erich Wegmann das Konzept.

Die Politsche Gemeinde leiht das Geld über zehn Jahre zu einem Prozent Zins. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, und das tat dann auch die Gemeindeversammlung.

Abfallsünder überführen

Gemeinderätin Ruth Büchi-Vögeli stellte die überarbeitete Abfallverordnung vor, und dass Littering auf Gemeindeboden neu gebüsst werden kann. «Wer einen Zigistummel wegwirft und dabei gesehen wird, kann mit 50 Franken gebüsst werden.»

Auf die Frage, wer denn büsse, erklärte Büchi, dass jedermann und -frau Meldung machen könne: «Die Schwierigkeit liegt bei den Beweisen. Vielleicht kann man ja ein Föteli machen.» Das sorgte für Erheiterung im Saal. Der von der Gemeinde angestellte Sicherheitsdienst kann zudem direkt Bussen verteilen.

Die Karton- und Papiersammlung wird zudem weiterhin alle zwei Monate durch die Vereine organisiert. Zum einen, weil man diese finanziell unterstützen wolle, und zum anderen, weil Container Aufsichtspersonal bräuchten, sagt Büchi. Die Versammlung genehmigte auch die Abfallverordnung.