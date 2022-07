Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Unterwegs mit Frack und Zylinder Am Freitag ist Frackumzug. Schon vor hundert Jahren tummelten sich bärtige Absolventen in der Altstadt. Sammlung Winterthur

Diplomanden mit «Frackmobil» unterwegs durch die Altstadt, 1971. Eines von über 70‘000

Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: www.bildarchiv.winterthur.ch

Seit knapp 100 Jahren feiern die Absolventen und Absolventinnen des Technikums, heute ZHAW, ihren Abschluss in der Öffentlichkeit mit einem grossen Umzug. Diesen Freitag ist es wieder so weit. Der Ursprung des Umzuges geht auf die 1920er-Jahre zurück. Eine Woche lang promenierten die damals noch vorwiegend männlichen Diplomanden jeweils mit Frack und Zylinder durch die Stadt und bereiteten sich auf den Tech-Umzug (heute: Frackumzug) vor.

Lange Zeit traten die Schüler und Schülerinnen gleich nach der Schule ins Technikum ein und schlossen dieses im Alter von 19 Jahren ab. Der Abschluss der Schule bedeutete so auch den Übertritt ins Erwachsenenleben, was mit dem Tragen von Frack, Zylinder und Bart signalisiert wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Tradition des Frackumzuges kurzzeitig unterbrochen und dann Ende der 1940er-Jahre wieder aufgenommen. Damals kam auch der sogenannte Bartvertrag auf, mit dem sich die Studenten verpflichteten, 100 Tage lang ihren Bart wachsen zu lassen.

In den 1960er-Jahren nahmen auch die Handelsschülerinnen in frackartigen Umhängen mit Zylinder und Schleife am Umzug teil. Die Absolventen des Lehrgangs Maschinenbau bauten derweil immer verrücktere Fahrzeuge und begannen damit durch die Altstadt zu fahren. Eine Tradition, die es bis heute gibt und die alljährlich ein grosses Publikum in die Altstadt lockt.

