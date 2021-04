Jahresrechnung 2020 Gachnang – Urne statt Versammlung Der Gemeinderat von Gachnang hat die Versammlung vom 3. Juni wegen der epidemiologischen Lage abgesagt. Die Jahresrechnung soll an der Urne abgenommen werden. Jonas Gabrieli

Eine Gemeindeversammlung unter Corona-Bedingungen. Symbolfoto: Susanne Keller

Die Jahresrechnung 2020 wäre das einzige Traktandum an der Gachnanger Gemeindeversammlung vom 3. Juni gewesen. Der Gemeinderat hat angesichts der wieder steigenden Corona-Fallzahlen die Versammlung deshalb abgesagt.

Stattdessen wird am Abstimmungssonntag vom 13. Juni die Abnahme der Rechnung traktandiert. «Dann findet auch noch der zweite Wahlgang für die Ersatzwahl in den Gemeinderat statt», sagt der Gachnanger Gemeindepräsident Roger Jung (parteilos). Zudem wird an diesem Datum auch über fünf eidgenössische Vorlagen abgestimmt.

«Es ist schade, wir hätten die Versammlung natürlich lieber durchgeführt, um wieder einmal physisch zusammenzukommen», sagt Jung. Hoffentlich sei dies aber im Rahmen der nächsten politischen Veranstaltungen möglich, etwa der Revision der Ortsplanung. Momentan würden auch die Sitzungen des Gemeinderats per Videokonferenz stattfinden, sagt Jung.