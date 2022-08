Neue Turnhalle in Elgg – Urnenabstimmung ist nicht möglich Die Gemeindeversammlungen werden entscheiden, ob die bestehende Elgger Turnhalle Im See saniert oder durch eine Doppel- oder Dreifachhalle ersetzt werden soll. Jonas Gabrieli

Die Turnhalle beim Elgger Schulhaus Im See. Foto: Madeleine Schoder

Über die Zukunft der Elgger Turnhalle im See wird am 8. Dezember per Handerheben abgestimmt, wie Primarschulpflege und Gemeinderat gemeinsam mitteilen. «Ein juristisches Gutachten hält fest, dass der Entscheid über den nötigen Planungskredit in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeversammlung fällt.»