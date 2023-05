Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Urs Hans wegen Tierquälerei verurteilt: «Tierärzte haben mir Säuli kaputt gemacht» Weil sie Ferkel ohne Betäubung kastrierten, hat das Bezirksgericht Alt-Kantonsrat Urs Hans und seine Ehefrau wegen Tierquälerei verurteilt. Dabei fühlte sich der Richter nicht wohl in seiner Haut. Tanja Hudec

Biobauer und Alt-Kantonsrat Urs Hans auf seinem Pünthof in Neubrunn bei Turbenthal – Urs Hans füttert die Angus-Kühe mit Mais. Archivbild: Madeleine Schoder

Er kann es einfach nicht lassen. Sogar nachdem der Richter das Urteil begründet und die Verhandlung als geschlossen erklärt hat, sagt Urs Hans: «Kann ich noch etwas sagen?» Der Richter (Grüne) seufzt und nickt resigniert. Statt einer kurzen Anmerkung zum Urteil holt der Biobauer erneut zur weiten Rechtfertigung aus. Das ist dem Richter dann doch zu viel, er stoppt ihn.: «Dass nach dem Urteil eine Diskussion stattfindet, ist sehr unüblich.»



Unüblich ist nicht nur das Ende dieses Prozesses. Die ganze Verhandlung an diesem Freitagnachmittag, in der es um mehrere Bagatelldelikte wie die richtige Kastration von Ferkeln in einem angefochtenen Strafbefehl geht, verläuft ausserhalb der Norm. Der Richter versucht sich erst freundlich und dann etwas verzweifelt, an den vorgeschriebenen Prozessablauf zu halten. Doch Urs Hans unterbricht den Juristen unentwegt, holt aus und schweift ab. Es wird über Impfungen debattiert, die in diesem Fall keine Rolle spielen. Irgendwann steigt der Richter sogar von seinem Podium hinunter und lässt sich von Urs Hans auf dem Foto eines niedergedrückten Zauns, der ebenfalls Gegenstand der Verhandlung ist, die Ausbruchsicherheit von Schweinen erläutern.