Brand in Winterthur – Ursache für Chindsgi-Brand geklärt Vor einem Monat brannte im Neuwiesenquartier ein Kindergarten komplett herunter. Nun ist die Brandermittlung einen entscheidenden Schritt weiter. Till Hirsekorn

In den frühen Morgenstunden vom 20. Dezember war in Kindergarten Schützenwiese ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr von aussen nur schwer löschen konnte. Foto: Marc Dahinden

Wenige Tage vor Weihnachten beschäftigte ein Grossbrand im Neuwiesenquartier die Feuerwehr Tag und Nacht. Am frühen Morgen war in einem Kindergarten Schützenwiese direkt neben dem Fussballstadion ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Aber die Feuerwehr musste Dach und Mauern komplett abreissen, um an die Brandherde im Innern des einsturzgefährdeten Hauses zu kommen. Tags zeigte sich ein Bild der Zerstörung: Das fast 300 Jahre alte Haus lag in Schutt und Asche, was die Spurensicherung für die Brandermittlung von der Kantonspolizei erschwerte.