Seco-Korruptionsskandal – Urteil: Mehr als vier Jahre Gefängnis für den Haupttäter Das Bundesstrafgericht verurteilt einen korrupten Beamten zu vier Jahren und vier Monaten Haft. Zwei IT-Manager erhalten bedingte Strafen von 20 respektive 22 Monaten. Christian Brönnimann

Der Ex-Beamte (Mitte) und die beiden damals Verantwortlichen der IT-Firma Fritz & Macziol Schweiz vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Illustration: Robert Honegger

Die Hände vor sich auf dem Tisch verschränkt, den Kopf leicht geneigt, regungslos – so nahm der ehemalige Ressortleiter im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) seinen Schuldspruch entgegen.

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona erachtet es als erwiesen, dass sich der heute 69-Jährige in grossem Umfang hat bestechen lassen und dafür Auftragsvergaben so gesteuert hat, dass die immer gleichen Informatikunternehmen zum Zuge kamen. Die Aufträge erfolgten meist widerrechtlich unter der Hand. (Hier lesen Sie die ganze Geschichte zum Fall.)

Dafür hat das Gericht den Ex-Beamten am Freitag zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt. Auf seine Initiative hin sei «über Jahre ein Netzwerk des Nehmens und Gebens» aufgebaut worden, sagte Richter Alberto Fabbri, Vorsitzender eines Dreiergremiums. Genau so sehe «strukturelle Korruption» aus. Dass formell nicht der Beamte, sondern dessen Vorgesetzte für die Unterzeichnung der geschmierten Auftragsvergaben zuständig waren, spielte für das Gericht keine Rolle.

Die volle Härte des Gesetzes trifft indes nur den Beamten. Die beiden mitbeschuldigten ehemaligen Lenker der IT-Firma Fritz & Macziol Schweiz kommen mit bedingten Gefängnisstrafen von 22 und 20 Monaten davon. Lassen sie sich in den nächsten zwei Jahren nichts mehr zuschulden kommen, müssen sie also nach der je rund dreimonatigen Untersuchungshaft 2014 nicht noch einmal ins Gefängnis.

Beamter war «Initiator und Motor»

Der Beamte war in den Worten von Richter Fabbri «der Initiator und Motor» der korrupten Machenschaften. Sein Tatverschulden wiege schwer bis sehr schwer. Er habe aus «finanziellen Interessen», aber auch aus «übersteigertem Geltungsdrang» gehandelt, sagte Fabbri. Der Beamte habe sich gefallen in der Rolle des spendablen Chefs und des Sponsors von Musikvereinen, denen ein Teil der Bestechungsleistungen zugutekam.

Das Gericht hat den ehemaligen Seco-Ressortleiter nicht nur wegen Korruption, sondern auch wegen mehrfacher Urkundenfälschung im Amt schuldig gesprochen. Dies, weil er fiktive Rechnungen von über 700’000 Franken vom Seco an die Firma Fritz & Macziol mitorganisierte und zur Bezahlung freigab. Mit diesen Rechnungen hat die IT-Firma Geld aus dem Seco zurückgeholt, das sie zuvor für die Bestechungsleistungen ausgegeben hatte.

Als Drittes wurde der Beamte auch wegen Urkundenfälschung verurteilt, weil er dabei mitmachte, ein Bankkonto zu eröffnen, auf das Gelder zu seinen Gunsten überwiesen wurden, das aber nicht auf seinen Namen lautete.

In den grossen Zügen folgte das Gericht damit der Anklage. In gewissen Punkten sprach es die Beschuldigten auch frei oder stellte das Verfahren ein. So zum Beispiel bei Bestechungsleistungen, die vor September 2006 erfolgten, da sie in der Beurteilung des Gerichts verjährt sind. Die Bundesanwaltschaft hatte Zuwendungen an den Beamten im Umfang von rund 1,8 Millionen angeklagt. Davon übrig geblieben ist nun noch ein Betrag von rund 1,2 Millionen Franken. (Hier lesen Sie alles über die Anklage.)

Bundesanwaltschaft erfreut

Beim Strafmass des Beamten ging das Gericht leicht über den Antrag der Bundesanwaltschaft. Bei den beiden IT-Unternehmern hingegen war das Gericht weniger streng. Für sie hatte die Bundesanwaltschaft eine unbedingte Strafe von drei Jahren respektive eine teilbedingte Strafe von zwei Jahren gefordert.

«Das Urteil hat grosse Bedeutung, weil es Grundlage für die Strafverfolgung auf Bundesebene in ähnlich gelagerten Fällen bilden kann.» Bundesanwaltschaft

Dennoch zeigte sich die Bundesanwaltschaft erfreut über den Richterspruch. Man nehme das Urteil «mit grosser Zufriedenheit zur Kenntnis», so eine Sprecherin auf Anfrage. Es habe beim Tatbestand des Bestechens «grosse Bedeutung, weil es die diesbezügliche Stossrichtung der Bundesanwaltschaft bestätigt und so Grundlage für die Strafverfolgung auf Bundesebene in ähnlich gelagerten Fällen bilden kann».

Die Verurteilten wollten sich nicht öffentlich äussern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden.

Das Bundesstrafgericht hat am Freitag noch einen weiteren Unternehmer verurteilt, weil auch er den Beamten bestochen hatte. Er kassierte eine bedingte Geldstrafe von 360 Tagessätzen. Zusammen mit bereits per Strafbefehl abgehandelten Männern – drei weitere Unternehmer, ein Treuhänder und dessen Helfer – sind im Seco-Korruptionsfall nun insgesamt neun Personen verurteilt worden.

Ganzer Dienstzweig hat versagt

In seinem Schlusswort sprach Richter Fabbri nicht nur den Verurteilten, sondern auch der Bundesverwaltung ins Gewissen: «Dass das System der widerrechtlichen Vergaben über eine so lange Zeit und so intensiv im Verborgenen funktionieren konnte, ist zu einem beachtlichen Teil dem Versagen eines Dienstzweiges im Seco zuzuschreiben.»

Das kritische Hinterfragen sei in der Direktion für Arbeit «viel zu wenig ausgeprägt» gewesen – nicht zuletzt wegen der Haltung, dass die korrekte Anwendung des Beschaffungsrechts lästig und zeitaufwendig sei. «Es bleibt zu hoffen, dass die betroffenen Verwaltungsstellen die Lehren daraus gezogen haben.»

