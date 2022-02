Gazpacho statt Gestapo – US-Abgeordnete verwechselt Vernichtungsapparat der Nazis mit Gemüsesuppe Bei einem Auftritt am Dienstagabend beim sehr konservativen US-Sender One America News kritisierte die Republikanerin aus dem Bundesstaat Georgia «die Gazpacho-Polizei von Nancy Pelosi, die Kongressabgeordnete ausspioniert».

Ihr ist wohl das Lachen vergangen: Beim Versuch Nancy Pelosi vorzuwerfen, die Kongressabgeordneten auszuspionieren, verlief sich die Republikanerin Marjorie Taylor Greene in Wortspielen. AFP Sie nannte die Gestapo eine «Gazpacho-Polizei». AFP Greene, die Trump bei seinen Wahlbetrugsbehauptungen unterstützt und den Angriff aufs Kapitol herunterspielt, ist für die Verbreitung von Verschwörungstheorien berüchtigt. AFP 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Die Republikanerin Marjorie Taylor Greene erntete am vergangenen Mittwoch Hohn.

Dies, weil sie die Nazi-Geheimpolizei Gestapo im Fernsehen «Gazpacho» nannte.

Zweiteres ist eine kalte Gemüsesuppe.

Gemüsesuppe statt Nazi-Methoden: Ein Versprecher hat der umstrittenen US-Abgeordneten Marjorie Taylor Greene viel Spott eingebracht. Sie wollte dabei offensichtlich auf die Gestapo anspielen, verwechselte das Wort jedoch mit der kalt servierten Gemüsesuppe aus Spanien.

Pelosi ist die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses und Hassfigur von vielen Konservativen, die ihr unter anderem den Parlamentsausschuss zur Untersuchung der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump im Januar 2021 übel nehmen.

Auf den Versprecher hin, bot der bekannte spanische Koch José Andrés Greene an, in einem seiner Restaurants in Washington eine Portion echte Gazpacho zu probieren.

«Keine Suppe für diejenigen, die illegal Kongressmitglieder ausspionieren»

Greene versuchte sich am Mittwoch in Selbstironie. Auf Twitter schrieb sie: «Keine Suppe für diejenigen, die illegal Kongressmitglieder ausspionieren, sondern sie werden ins Gulasch geworfen». Der Verweis auf die ungarische Fleischsuppe war offenbar eine Anspielung auf eine weitere Äusserung aus ihrem missglückten TV-Auftritt, in dem sie den Demokraten vorwarf, die Angreifer auf das Kapitol ins «Gulag» zu stecken.

Greene, die Trump bei seinen Wahlbetrugsbehauptungen unterstützt und den Angriff aufs Kapitol herunterspielt, ist für die Verbreitung von Verschwörungstheorien berüchtigt. Unter anderem hatte sie den Impfpass in der Pandemie mit dem gelben Judenstern verglichen – auch in Deutschland ein beliebter Vergleich unter Impfverweigerern. Ebenso unterstützte sie Online-Aufrufe zur Hinrichtung bekannter demokratischer Politiker wie Pelosi.

