Nach Tötung von Al-Qaida-Anführer – US-Aussenministerium warnt Reisende vor möglichen Vergeltungstaten Al-Quaida-Unterstützer könnten nach der Tötung von Ayman al-Zawahri Vergeltungsschläge gegen US-Bürger planen, warnte das US-Aussenministerium. Reisende sollten deswegen ein «hohes Mass an Wachsamkeit» an den Tag legen.

Nach der Tötung von Al-Qaida-Chef Ayman al-Zawahri durch einen US-Drohnenangriff hat die Regierung in Washington US-Reisende vor möglichen Vergeltungstaten gewarnt und zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Unterstützer des Terrornetzwerks Al-Qaida oder Anhänger anderer Terrororganisationen könnten versuchen, «Einrichtungen, Mitarbeiter oder Bürger» der USA anzugreifen, erklärte das US-Aussenministerium am Dienstag.

«Höheres Potenzial für anti-amerikanische Gewalt»

Es gebe wegen Al-Zwahris Tod ein «höheres Potenzial für anti-amerikanische Gewalt», warnte das Ministerium. Terrororganisationen würden weiterhin Anschläge gegen US-Interessen in zahlreichen Regionen weltweit planen. Möglich seien Selbstmord-Anschläge, Morde, Entführungen und Bombenanschläge.

US-Präsident Joe Biden hatte am Montag verkündet, dass al-Zawahri am Wochenende durch einen US-Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet wurde. Es war der wichtigste Schlag gegen Al-Qaida seit der Tötung des vorherigen Anführers Osama bin Laden vor elf Jahren.

