Vor Anhörung im Fall Prinz Andrew – US-Gericht veröffentlicht Deal von Klägerin mit Epstein Ein geheimer Vertrag zwischen Virginia Giuffre und Jeffrey Epstein ist zum Vorschein gekommen. Das Dokument könnte Prinz Andrew vor eine Anklage schützen.

Kommt es gar nicht zu einer Anklage gegen den Sohn Queen? Virginia Roberts Giuffre fordert Schadenersatz von Prinz Andrew. Foto: Bebeto Matthews (AP/Keystone/27. August 2019)

Kurz vor der Anhörung vor einem New Yorker Gericht zu einer Missbrauchsklage gegen den britischen Prinzen Andrew wurde eine vertrauliche Klageverzichtsvereinbarung bekannt, die das Verfahren verhindern könnte. In der am Montag von dem Gericht veröffentlichten Vereinbarung hatte die jetzige Klägerin Virginia Giuffre im Gegenzug für 500’000 US-Dollar (ungefähr 459’000 Franken) zugesichert, weder den US-Multimillionär Jeffrey Epstein wegen Sexualvergehen zu verklagen noch «andere potenzielle Beschuldigte» in diesem Zusammenhang.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Auf diese im Jahr 2009 getroffene geheime Vereinbarung zwischen Epstein und Giuffre stüzten sich nun Andrews Anwälte, um eine Abweisung von Giuffres Zivilklage gegen den britischen Prinzen zu erwirken. Die heute 38-Jährige gibt an, im Alter von 17 Jahren von Epstein zum Sex an Prinz Andrew «ausgeliehen» worden zu sein. Sie fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe.

In der Vereinbarung mit Epstein wurde Andrew nicht namentlich genannt. In dem Dokument ist jedoch festgehalten, dass Giuffre weder vor Bundesgerichten noch vor Gerichten der Bundesstaaten ihre Missbrauchsvorwürfe gegen Epstein und «irgendwelche anderen Personen oder juristische Personen, die als potenzielle Beschuldigte hätten miteinbezogen werden können», erheben dürfe. Giuffres Anwälte argumentieren hingegen, ihre Vereinbarung mit dem 2019 verstorbenen Epstein sei nicht relevant für ihre Klage gegen Prinz Andrew.

Missbrauchsvorwürfe gegen Royal Fall Maxwell erhöht Druck auf Prinz Andrew Die mündliche Anhörung zum Antrag von Andrews Anwälten, die Klage abzuweisen, sollte am Dienstag um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) beginnen und via Videoschalte abgehalten werden. Richter Lewis Kaplan hatte am Freitag den Antrag von Andrews Verteidigern zurückgewiesen, das Verfahren zu beenden, weil Giuffre mittlerweile in Australien lebt. Vorwürfe stets abgestritten Prinz Andrew hat die von Giuffre gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiederholt entschieden zurückgewiesen. Wegen der Vorwürfe und seiner früheren Kontakte zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein gab er allerdings seine royalen Pflichten auf und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Missbrauchsvorwürfe: Zieht Prinz Andrew doch noch den Kopf aus der (juristischen) Schlinge? Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Archiv)

Epstein war 2019 in einem New Yorker Gefängnis gestorben. Nach Angaben der Behörden handelte es sich um Suizid. Epsteins Freundin Ghislaine Maxwell war am Mittwoch vergangener Woche in einem Gerichtsverfahren in New York von den Geschworenen wegen Sexhandels schuldig gesprochen worden.

Prozess gegen Ghislaine Maxwell Warum Frauen zu Täterinnen werden Demnach hatte die Britin über Jahre systematisch Minderjährige für Epstein rekrutiert, die von diesem dann sexuell missbraucht wurden. Der 60-Jährigen droht nun eine jahrzehntelange Haftstrafe. Gegen Prinz Andrew wurde kein Strafverfahren eingeleitet.

Maxwell-Richterin mahnt zur Eile Infos einblenden Die Richterin im Missbrauchsprozess gegen Ghislaine Maxwell hat Staatsanwaltschaft und Verteidigung bis kommenden Montag (10. Januar) Zeit gegeben, um einen Plan für die Verhandlungen über ein Strafmass vorzulegen. Der 60-Jährigen drohen mehrere Jahrzehnte in Haft, unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. Einen Termin für die Bekanntgabe der Strafe gibt es noch nicht. In den USA werden in einigen besonders komplexen Fällen Schuldfeststellung und Strafbemessung getrennt voneinander verhandelt und nicht am gleichen Tag verkündet. (SDA)

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.